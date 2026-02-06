«Вони усі добровольці — це був поклик їх серця»: у Кременчуці родинам трьох полеглих Героїв вручили посмертні нагороди

Почесні відзнаки отримали дружини та діти загиблих воїнів: Володимира Артеменка, Олексія Мальованого та Олександра Коваля
Сьогодні, 6 лютого, у приміщенні Кременчуцької районної військової адміністрації родинам трьох загиблих захисників України вручили Почесні відзнаки Полтавської обласної ради «За вірність народу України» І ступеня.
Полеглі Герої були нагороджені посмертно за особисту мужність, відвагу та хоробрість, проявлені у боях під час захисту українського народу.
Перед врученням нагород присутні вшанували пам’ять полеглих захисників України хвилиною мовчання.
Почесні відзнаки вручав особисто голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький разом з колишнім командиром 145 окремого кременчуцького батальйону ТрО підполковником запасу Андрієм Барановим. Саме він, як голова ГО «Українській військовий рух», ініціював нагородження своїх полеглих побратимів Почесними відзнаками Полтавської обласної ради «За вірність народу України».
Вшанувати пам’ять полеглих Героїв на врученні їхніх посмертних нагород прийшли голова Кременчуцької районної ради Марія Іванченко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко, перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пелипенко та бойові побратими загиблих Героїв.
Почесну відзнаку молодшого сержанта Олексія Мальованого отримала дружина полеглого Героя.
Молодший сержант Олексій Мальований добровільно став до лав Збройних сил України у перші дні повномасштабного вторгнення. Він служив командиром відділення зв’язку. Загинув під час виконання бойового завдання 16 жовтня 2024 року біля села Вікторівка Суджанського району Курської області РФ.
Нагороду підполковника Володимира Артеменка отримали дружина та син полеглого Героя.
Підполковник Володимир Артеменко починав військову службу ще за радянських часів. Пішов на пенсію, потім працював у різних структурах. А з початком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. Воював на посаді командира стрілецької роти. Загинув під час виконання бойового завдання 7 вересня 2024 року поблизу села Ольгівка Курської області.
Почесну відзнаку молодшого сержанта Олександра Коваля отримали дружина полеглого Героя.
Молодший сержант Олександр Коваль добровільно став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив на посаді головного сержанта-командира стрілецького відділення стрілецького взводу. Загинув 7 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Ольгівка Курської області.
Після вручення нагород Олександр Біленький наголосив, що зараз завданням кожного, хто знаходиться у тилу, є допомага нашим захисникам і запевнив, що Полтавська обласна рада буде усе робити для цього.
Його доповнив Андрій Баранов, який подякував та висловив співчуття рідним загиблих, згадав про їх бойову службу та запевнив їх у підтримці та допомозі.
Андрій Баранов згадав про ще одного загиблого воїна 145 кременчуцького батальйону ТрО старшого солдата Володимир Пустовіта, якого урочисто проводили в останню путь 4 лютого. І, скориставшись нагодою, передав голові обласної ради подання від свого громадського об’єднання про нагородження Володимира Пустовіта Почесною відзнакою Полтавської обласної ради «За вірність народу України».
Після нагородження Тетяна Мальована роповіла журналістам про свого чоловіка.
Про своїх побратимів журналістам розповів майор запасу Сергій Ільченко, який служив разом з ними у 145 кременчуцькому батальйоні ТрО майже три роки.
Сергій Ільченко зауважив, що полеглі воїни, як і усі військові в їх батальйоні, були людьми виняткової мужності й усі вони були добровольцями.
Він розповів, що Володимир Іванович Артеменко був не просто командиром роти.
Він зауважив, що зі складу 145 окремого батальйону ТрО загинули вже близько 30 військовослужбовців, а ще 30 вважаються зниклими безвісти за особливих обставин.
Нагадаємо, у квітні 2025 року рідним Олексія Мальованого, Олександра Коваля та Володимира Артеменка передали їх посмертні нагороди — ордени «За мужність» та Богдана Хмельницького.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.
Вічна Слава Героям!
