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Були занадто принциповими, щоб не воювати: у Кременчуці рідним загиблих захисників передали посмертні нагороди

Сьогодні, 10:44 Переглядів: 215

 

Полеглих воїнів Олексія Мальованого та Олександра Коваля нагородили орденами «За мужність» III ступеня, Володимира Артеменка удостоїли ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Загиблого солдата Євгена Перестенка посмертно відзначили Комбатантським хрестом

Сьогодні, 18 квітня, у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації рідним полеглих у боях за Україну захисників передали їхні нагороди. 

Молодших сержантів Олексія Мальованого та Олександра Коваля нагородили орденами «За мужність» III ступеня, підполковника Володимира Артеменка удостоїли ордену Богдана Хмельницького III ступеня. Загиблого солдата Євгена Перестенка посмертно відзначили Комбатантським хрестом.

 

Вручив нагороди близьким загиблих бійців начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін. 

 

Солдат Євген Перестенко служив гранатометником стрілецького відділення. До лав Збройних сил України приєднався у квітні 2024 року. Загинув 18 серпня 2024 року від артилерійського обстрілу противника під час виконання бойового завдання поблизу села Синьківка на Харківщині. Нагороду полеглого бійця отримала його мати та двоюрідна сестра.

 

Жінки пригадують Євгена, не стримуючи сліз. Говорять, був дуже доброю, щирою та відкритою людиною.

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Підполковник Володимир Артеменко служив ще за часів Радянського Союзу, потім працював у різних структурах, а з початком повномасштабного вторгнення став на захист України у лавах Збройних Сил. Служив командиром стрілецької роти. Загинув під час виконання бойового завдання 7 вересня 2024 року поблизу села Ольгівка Курської області. Нагороду полеглого військовослужбовця отримали його дружина та син.

 

Після нагородження син Володимира, Владислав, поділився спогадами про батька. 

— Він служив командиром, і я дуже часто пам’ятаю, що навіть коли він був у відпустці, а з його хлопцями щось траплялося, то він відразу підривався і їхав до них. Це була надзвичайно мужня людина. Людина, яка була готова кинути все і піти захищати Батьківщину, — ділиться син підполковника.

 

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Молодший сержант Олексій Мальований став до лав Збройних сил України у перші дні повномасштабного вторгнення, служив командиром відділення зв’язку. На жаль, життя захисника обірвалося 16 жовтня 2024 року — загинув у бою за Україну біля села Вікторівка Суджанського району Курської області РФ. Нагороду Олексія отримали його дружина та сестра.

 

Пані Тетяна ділиться: її чоловік був настільки порядною людиною, що навіть попри серйозну хворобу все одно пішов боронити країну. 

— Олексій був дуже чесний, відкритий. Він завжди навчався нас жити, любити життя, любити країну, любити свою Батьківщину. Він як ніхто був гідним цього ордену, але дуже хотілося, щоб отримав його за життя. І завжди говорив: хто, як не я. 
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Молодший сержант Олександр Коваль став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив на посаді головного сержанта, командира стрілецького відділення стрілецького взводу. Загинув 7 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України, її свободи та незалежності поблизу села Ольгівка Курської області. Нагороду загиблого захисника отримали його дружина та донька.

 

— Він був гарним чоловіком, гарним батьком. Також був порядним, аж занадто порядним. Став на захист України із перших днів війни у 2022 році, але дуже жалкував, що не зробив цього ще у 2014 році. Він завжди був дуже спокійним, і навіть коли був на фронті сам нас звідти підтримував, хоча мало б бути навпаки, — розповідає дружина загиблого захисника.

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По закінченню нагородження Олександр Аленін висловив щирі співчуття рідним загиблих військових та нагадав, що із будь-якими питаннями чи проблемами вони завжди можуть звернутися до Кременчуцької РВА, де їм завжди допоможуть.

Нагадаємо, учора в Кременчуцькій РВА дружині загиблого Героя Сергія Савченка передали почесну відзнаку Полтавської облради.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук війна воїни світла нагородження загиблі
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