У Кременчуцькому районі чоловіка засудили на понад 7 років за те, що відібрав велосипед у дитини

Грабіж стався в умовах воєнного стану — лише завдяки перехожим велосипед повернули дівчинці
Суд визнав жителя Кременчука винним у повторному грабежі, скоєному під час воєнного стану. За публічного обвинувачення прокурорів Кременчуцької окружної прокуратури йому призначили покарання — 7 років і 2 місяці позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.
Інцидент стався у квітні 2024 року, коли засуджений приїхав у гості до родичів у Кременчуцький район. Побачивши біля під’їзду дитячий велосипед, сів на нього й поїхав, попри крики й прохання малолітньої дівчинки, яка намагалася повернути своє майно.
Зупинити грабіжника вдалося завдяки небайдужим перехожим на околиці села. Вони відібрали у нього велосипед і повернули його дитині.
Злочинець уже неодноразово був судимий за крадіжки. До набуття вироком законної сили він залишатиметься під вартою.
Нагадаємо, що водія з Горішніх Плавнів судитимуть за наїзд на підлітка і втечу з місця ДТП.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.