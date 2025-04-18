У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю

У Чистий Четвер я вирішив привітати з Великоднем тих, хто найбільше потребує нашої уваги. Продуктові набори отримали діти та дорослі громадської організації Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім».

Частина продуктових наборів була передана у Спасо-Преображенському Храмі, а частина доставлена по домівках.

Подія відбулася у Чистий четвер, тому що Серед днів Страсного тижня Великий четвер займає особливе місце. Чистий Четвер нагадує нам про покору та любов: Христос, омиваючи ноги учням, вчив, що справжнє служіння – це смирення.

Цього дня ми чуємо слова, що є заповітною настановою для всіх християн: «Любіть один одного, як Я полюбив вас!»

У цей особливий день, коли у храмах звершується Літургія святителя Василія Великого, Церква закликає нас духовно очиститися та причаститися, адже дорога до Воскресіння проходить через Голгофу.

Не відкладаймо – єднаймося з Христом через Таїнства сповіді та Євхаристії, щоб зустріти Воскреслого Спасителя з чистим серцем!



Cвітле Воскресіння заведено наповнювати добрими справами, збагачуватися духовно, допомагати ближньому, дарувати надію і підтримувати віру в серцях на щасливе майбутнє.



Від щирого серця хочу привітати всіх з прийдешнім славним святом Великодня!



Бережіть себе і будьте здоровими!







Зі святом світлої Пасхи! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!











