За добу в Кременчуцькому районі рятувальники ліквідували три пожежі на відкритій території

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Горіли сухостій і сміття, вогонь ледь не перекинувся на приватні будинки

Протягом минулої доби рятувальники Кременчуцького району тричі виїжджали на гасіння пожеж на відкритих територіях. Загалом згоріло понад 5,5 гектарів сухостою та 50 квадратних метрів сміття. Про це 18 квітня повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Наймасштабніша пожежа сталася в селі Недогарки:

О 14.05 на вулиці Київській зайнявся сухостій, і вогонь стрімко поширився. На місце викликали значну кількість рятувальників і техніки — працювали підрозділи 14, 15, 16-ї ДПРЧ м. Кременчук, а також місцеві пожежники з Піщаного та Нової Знам’янки. Пожежу гасили близько шести годин. Вогонь знищив близько 5 гектарів сухої рослинності.