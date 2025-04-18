За добу в Кременчуцькому районі рятувальники ліквідували три пожежі на відкритій території

Протягом минулої доби рятувальники Кременчуцького району тричі виїжджали на гасіння пожеж на відкритих територіях. Загалом згоріло понад 5,5 гектарів сухостою та 50 квадратних метрів сміття. Про це 18 квітня повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій.
О 14.05 на вулиці Київській зайнявся сухостій, і вогонь стрімко поширився. На місце викликали значну кількість рятувальників і техніки — працювали підрозділи 14, 15, 16-ї ДПРЧ м. Кременчук, а також місцеві пожежники з Піщаного та Нової Знам’янки. Пожежу гасили близько шести годин. Вогонь знищив близько 5 гектарів сухої рослинності.
19.43 — вул. Кавказька, Кременчук: згоріло 50 кв.м сміття. Ліквідували пожежу рятувальники 15-ї ДПРЧ.
19.54 — с. Мала Кохнівка: вогнем охоплено 0,5 га сухої рослинності. Завдяки оперативності 16-ї ДПРЧ вдалося запобігти перекиданню полум’я на приватні домоволодіння.
Обійшлося без постраждалих.
Причини виникнення усіх трьох пожеж встановлюються.
Нагадаємо, що 16 квітня у селі під Кременчуком під час пожежі в приватному будинку загинули двоє людей.
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