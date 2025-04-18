Росіяни використовують отруту в дронах: інформація про двох рятувальників, які постраждали на Полтавщині, не підтвердилась (уточнено)

Сьогодні, 09:34 Переглядів: 300

У Михайлівській громаді повідомили про госпіталізацію двох рятувальників після огляду уламків Shahed. Офіційно підтверджено наявність капсул, але не токсичне покриття корпусів. ДСНС Полтавщини таких випадків не фіксувала

Про те, що двоє рятувальників у тяжкому стані опинилися в лікарні через отруєння після огляду уламків російського безпілотника типу Shahed 15 квітня, 17 квітня повідомили на фейсбук-сторінці Михайлівської громади з посиланням на начальника чергової зміни ДСНС. На цей час пост видалили.

За даними InformNapalm від 16 квітня, Росія наносить отруйні речовини на дрони Shahed 136/«Герань-2» — зокрема, капсули з іритантом «CS». Ця речовина має сильну подразнювальну дію на шкіру, очі та дихальні шляхи.