У селі під Кременчуком під час пожежі в приватному будинку загинули двоє людей

Минулої ночі, 16 квітня о 2.51 на лінію 101 надійшла інформація, що в селі Мала Кохнівка, горить житловий будинок. Підрозділи ДСНС, що прибули на місце відразу розпочав гасіння пожежі. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.
Під час розвідки в кімнаті будинку були виявлені тіла двох людей без ознак життя. У зв’язку зі значним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.
Вогнеборці приборкали пожежу о 4.12. Вогонь знищив шиферну покрівлю, вхідні та міжкімнатні двері, дерев’яні меблі та домашні речі. До гасіння пожежі залучалися підрозділи 14-ї та16-ї ДПРЧ. Причина виникнення пожежі встановлюється.
Крім того, за минулу добу рятувальники загасили 2 пожежі на відкритій території:
0 16.33 сталася пожежа по вулиці Чумацький Шлях у Кременчуці — внаслідок сильних поривів повітря вогонь стрімко поширювався та знищив близько 2,5 гектарів очерету та сухої рослинності.
О 19.35 внаслідок пожежі в селі Мала Кохнівка вигоріло близько 0,5 гектарів сухостою.
Травмованих та загиблих внаслідок цих пожеж не зафіксовано. До їх гасіння залучалися підрозділи ДСНС міста Кременчука. Причини виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, увечері 10-го квітня в Кременчуці на вулиці Київській загорівся автобус. Вогонь повністю знищив цей транспортний засіб та пошкодив другий автобус, який знаходився поруч. До гасіння пожежі залучалися рятувальники 16-ї ДПРЧ та три автоцистерни. То ж дня о 2.07 в Кременчуці на вулиці Михайла Грушевського виникла пожежа у лазні.
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