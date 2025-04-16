Олена Шуляк
Українці, що втратили приватні будинки через війну, тепер зможуть отримувати компенсації на їхню відбудову
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

У селі під Кременчуком під час пожежі в приватному будинку загинули двоє людей

Сьогодні, 08:42 Переглядів: 177

 

Загорівся житловий будинок у Малій Кахновці

Минулої ночі, 16 квітня о 2.51 на лінію 101 надійшла інформація, що в селі Мала Кохнівка, горить житловий будинок. Підрозділи ДСНС, що прибули на місце відразу розпочав гасіння пожежі. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

 

Під час розвідки в кімнаті будинку були виявлені тіла двох людей без ознак життя. У зв’язку зі значним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Вогнеборці приборкали пожежу о 4.12. Вогонь знищив шиферну покрівлю, вхідні та міжкімнатні двері, дерев’яні меблі та домашні речі. До гасіння пожежі залучалися підрозділи 14-ї та16-ї ДПРЧ. Причина виникнення пожежі встановлюється.

 

Крім того, за минулу добу рятувальники загасили 2 пожежі на відкритій території:

0 16.33 сталася пожежа по вулиці Чумацький Шлях у Кременчуці — внаслідок сильних поривів повітря вогонь стрімко поширювався та знищив близько 2,5 гектарів очерету та сухої рослинності.

О 19.35 внаслідок пожежі в селі Мала Кохнівка вигоріло близько 0,5 гектарів сухостою.

 

Травмованих та загиблих внаслідок цих пожеж не зафіксовано. До їх гасіння залучалися підрозділи ДСНС міста Кременчука. Причини виникнення  пожежі встановлюється.

— Шановні  громадяни! Рятувальники  вкотре наголошують  про небезпеку  провокування пожеж в природних  екосистемах. За дані вчинки передбачена  адміністративна відповідальність, — нагадують у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС.

Нагадаємо, увечері 10-го квітня в Кременчуці на вулиці Київській загорівся автобус. Вогонь повністю знищив цей транспортний засіб та пошкодив другий автобус, який знаходився поруч. До гасіння пожежі залучалися рятувальники 16-ї ДПРЧ та три автоцистерни. То ж дня о 2.07 в Кременчуці на вулиці Михайла Грушевського виникла пожежа у лазні

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке районне управління ДСНС
Теги: ДСНС пожежі Мала Кохнівка загинули суха трава
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх