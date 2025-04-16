У селі під Кременчуком під час пожежі в приватному будинку загинули двоє людей

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Минулої ночі, 16 квітня о 2.51 на лінію 101 надійшла інформація, що в селі Мала Кохнівка, горить житловий будинок. Підрозділи ДСНС, що прибули на місце відразу розпочав гасіння пожежі. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

Під час розвідки в кімнаті будинку були виявлені тіла двох людей без ознак життя. У зв’язку зі значним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Вогнеборці приборкали пожежу о 4.12. Вогонь знищив шиферну покрівлю, вхідні та міжкімнатні двері, дерев’яні меблі та домашні речі. До гасіння пожежі залучалися підрозділи 14-ї та16-ї ДПРЧ. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Крім того, за минулу добу рятувальники загасили 2 пожежі на відкритій території:

0 16.33 сталася пожежа по вулиці Чумацький Шлях у Кременчуці — внаслідок сильних поривів повітря вогонь стрімко поширювався та знищив близько 2,5 гектарів очерету та сухої рослинності.

О 19.35 внаслідок пожежі в селі Мала Кохнівка вигоріло близько 0,5 гектарів сухостою.

Травмованих та загиблих внаслідок цих пожеж не зафіксовано. До їх гасіння залучалися підрозділи ДСНС міста Кременчука. Причини виникнення пожежі встановлюється.

— Шановні громадяни! Рятувальники вкотре наголошують про небезпеку провокування пожеж в природних екосистемах. За дані вчинки передбачена адміністративна відповідальність, — нагадують у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС.

Нагадаємо, увечері 10-го квітня в Кременчуці на вулиці Київській загорівся автобус. Вогонь повністю знищив цей транспортний засіб та пошкодив другий автобус, який знаходився поруч. До гасіння пожежі залучалися рятувальники 16-ї ДПРЧ та три автоцистерни. То ж дня о 2.07 в Кременчуці на вулиці Михайла Грушевського виникла пожежа у лазні.