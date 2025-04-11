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Учора в Кременчуці згоріли автобус та лазня, а на Козельщині загорівся будинок — ДСНС

Сьогодні, 08:52 Переглядів: 10

 

Вогонь повністю знищив один автобус та пошкодив другий, що знаходився поруч

За минулу добу в Полтавській області зафіксовано 5 пожеж, три з яких сталися на території Кременчуцького району. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Полтавській області.

10 квітня о 22.03 в Кременчуці на вулиці Київській загорівся автобус. Вогонь повністю знищив цей транспортний засіб та пошкодив другий автобус, який знаходився поруч. До гасіння пожежі залучалися рятувальники 16-ї ДПРЧ та три автоцистерни. 

Учора о 2.07 в Кременчуці на вулиці Михайла Грушевського виникла пожежа у лазні. Вогонь знищив перекриття на площі 60 кв. м., двері, вікна та вживані речі. Пошкоджено також зовнішнє облицювання стін та покрівля. Вогнеборцям вдалося врятувати лазню від повного знищення. До гасіння пожежі залучалися рятувальники 14-ї ДПРЧ та три автоцистерни. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

О 7.24 в селі Хорішки Козельщинської громади загорівся житловий будинок. Вогонь знищив шиферну покрівлю та перекриття на площі 20 кв. м. Будинок вдалося врятувати. До гасіння пожежі залучалися вогнеборці 7-ї ДПРП. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Нагадаємо, учора ми писали, що цього року на Кременчуччині збільшилася кількість пожеж в екосистемах: паліїв шукають за допомогою дронів.

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У Кременчуці вночі горіла лазня — вогонь охопив 60 «квадратів»

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Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС пожежі рятувальники автобус лазня Кременчук
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