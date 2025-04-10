Цього року на Кременчуччині збільшилася кількість пожеж в екосистемах: паліїв шукають за допомогою дронів

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 169

Внаслідок збройної агресії РФ через обстріли та потрапляння уламків боєприпасів на території Кременчуцького району минулого року сталося 23 пожежі, а з початку 2025-го зафіксували вже 6 пожеж

Торік на території Кременчуцького району зафіксували 900 пожеж з яких 506 виникли у природних екосистемах, внаслідок чого вигоріло близько 500 гектарів сухостою. А за I квартал 2025 року в районі сталася 191 пожежа, з яких 104 виникли в екосистемах. Вогонь знищив близько 209 гектарів сухої рослинності. Це більше, ніж за відповідний період минулого року. Так в І-му кварталі 2024 року на Кременчуччині зафіксували 146 пожеж, з яких 66 — в екосистемах. Про це сьогодні, 10 квітня, розповів начальник Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Олексій Стеценко.

За його словами, минулого року у приватному житловому секторі та багатоквартирних будинках сталися 273 пожежі, внаслідок чого загинули 18 людей та 19 отримали травми. Були зафіксовані ще 121 загоряння транспортних засобів, в лісі та інших місцях.

За перший квартал 2025 року у приватному житловому секторі та багатоквартирних будинках сталися 70 пожеж, внаслідок яких загинули 5 людей та 7 отримали травми. Ще 17 пожеж виникли в лісах та на транспортних засобах. Це також більше, ніж було у відповідному періоді минулого року, адже торік у першому кварталі у приватному житловому секторі та багатоквартирних будинках сталося 60 пожеж. Олексій Стеценко зауважив, що більшість пожеж у побуті виникає через коротке замикання електромережі та недоліки в конструкції димарів чи печей.

Він також розповів, що внаслідок збройної агресії РФ через обстріли та потрапляння уламків боєприпасів на території Кременчуцького району протягом минулого року сталося 23 пожежі, а з початку 2025-го зафіксували вже 6 пожеж, спричинених ворожими атаками.

З метою профілактики та запобігання виникненню пожеж в природних екосистемах інспектори Кременчуцького райуправління ДСНС спільно з працівниками поліції щодня проводять рейди та ведуть інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням.

Для моніторингу територій, до яких ускладнений доступ, та виявлення палії з метою притягнення їх до відповідальності рятувальники використовують дрони.

За 2024 рік за фактами умисних підпалів сухої рослинності до адміністративної відповідальності притягнули 37 осіб. Ще 75 громадян були притягнути до адмінвідповідальності за результатами рейдів у населених пунктах району.

За I квартал цього року за фактами пожеж до адміністративної відповідальності притягнули 10 осіб, а за результатами здійснення рейдових відпрацювань — ще 39.

— Жителів Кременчуцького району закликаю дотримуватися правил пожежної безпеки у природних екосистемах та хочу наголосити, що за самовільне спалювання, випалювання сухої рослинності та порушення встановлених законодавством вимог правил пожежної безпеки передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, — резюмував звіт Олексій Стеценко.

Він також додав, що впродовж 2024 року на водоймах Кременчуцького району загинуло 8 осіб, а за І-й квартал цього вже двоє, хоча купальний сезон ще не починався.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 77-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, за самовільне випалювання сухої рослинності для громадян передбачений штраф від 3060 до 6120 грн, а для посадових осіб — від 15300 до 21420 грн.

За знищення чи пошкодження вогнем лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення суд (відповідно до ст. 245 Кримінального кодексу України) може бути призначений штраф від 91800 до 153 тис. грн, або до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

А за пожежу (навіть, через необережність), що призвела до загибелі людей, масового знищення тварин чи інших тяжких наслідків, кримінальний закон передбачає від 5 до 10 років ув’язнення.

Нещодавно ми писали, що на Полтавщині планують запровадити цілодобове відеоспостереження, аби запобігти лісовим пожежам.

Ми також повідомляли, що 23 березня на Полтавщині сталася аж 61 пожежа, більшість з яких в екосистемах.