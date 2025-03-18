На Полтавщині планують запровадити цілодобове відеоспостереження, аби запобігти лісовим пожежам

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 119

Також у лісах та лісосмугах проводитимуть і інженерні роботи для запобігання пожежам

Цьогоріч на Полтавщині планують запровадити цілодобове відеоспостереження, аби запобігти лісовим пожежам. Такі плани обговорили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформують у пресслужбі Полтавської ОВА.

Для цього у весняно-літній період проводитимуть цілодобовий моніторинг за допомогою камер, безпілотників, а також мобільних груп, аби запобігти виникненню пожеж або оперативно реагувати на них на ранніх етапах.

Також у лісах та лісосмугах проводитимуть інженерні протипожежні роботи: створюватимуть або оновлюватимуть мінералізовані смуги, протипожежні розриви та штучні водойми й дороги, відремонтують вежі спостереження, а також очистять ліс від захаращень.

Полтавська область входить до регіонів з найбільшою кількістю пожеж в екосистемах. Тож наразі на Полтавщині уже розпочалися підготовчі заходи, спрямовані на недопущення загорянь на відкритих територіях.

Нагадаємо, лише за один день на минулому тижні у Кременчуцькому районі пожежі в екосистемах сталися у шести громадах. Тоді вигоріло близько 10 га територій.