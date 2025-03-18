Депутати Полтавської облради планують передати Кременчуцьку ТЕЦ у державну власність

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Передачу ТЕЦ на баланс держави обговорювали торік у серпні в Міністерстві енергетики

Кременчуцьку теплоелектроцентраль хочуть передати з балансу «Полтаватеплоенерго» у власність держави. Відповідний проєкт рішення депутати Полтавської обласної ради розглянуть на 42 позачерговій сесії, пише видання «Полтавська Хвиля» 18 березня.

Сесія має відбутись у п’ятницю, 21 березня. Додамо, що передачу ТЕЦ на баланс держави обговорювали торік у серпні в Міністерстві енергетики. Тоді розглядалось питання передачі непрофільного активу підприємства в Кременчуці до державної власності, що, за інформацією джерел «Полтавщини», дозволить вивільнити кошти для вирішення технічних завдань у Полтаві. Це також може мати позитивний вплив як на підприємство, так і на громаду Кременчука.

Раніше депутати Полтавської облради звертались з відповідним питанням до прем'єр-міністра України.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на правому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго».