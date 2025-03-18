На Полтавщині чоловік покалічив знайомого: потерпілий непритомний у лікарні

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 94

Кривднику повідомили про підозру та можуть обрати запобіжний захід

На Полтавщині чоловік покалічив знайомого так, що той нині непритомний потрапив до лікарні. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, про подію до поліції повідомили медики. 15 березня близько 2.00 до них доставили 51-річного чоловіка у тяжкому стані. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронцям вдалося встановити, що покалічив потерпілого його 37-річний знайомий під час спільного дозвілля. Кривднику уже повідомили про підозру та можуть обрати запобіжний захід.

Досудове розслідування слідчі проводять за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрюваному може загрожувати від п'яти до восьми років за ґратами.

Нагадаємо, днями у Полтаві затримали чоловіка, який у дворі побив знайомого.