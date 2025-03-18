На Полтавщині чоловік покалічив знайомого: потерпілий непритомний у лікарні

На Полтавщині чоловік покалічив знайомого так, що той нині непритомний потрапив до лікарні. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, про подію до поліції повідомили медики. 15 березня близько 2.00 до них доставили 51-річного чоловіка у тяжкому стані. На місце виїхала слідчо-оперативна група.
Правоохоронцям вдалося встановити, що покалічив потерпілого його 37-річний знайомий під час спільного дозвілля. Кривднику уже повідомили про підозру та можуть обрати запобіжний захід.
Досудове розслідування слідчі проводять за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрюваному може загрожувати від п'яти до восьми років за ґратами.
Нагадаємо, днями у Полтаві затримали чоловіка, який у дворі побив знайомого.
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