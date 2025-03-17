У Полтаві затримали чоловіка, який у дворі побив знайомого

Поліція Полтави повідомила про підозру 36-річному чоловікові, який 14 березня на подвір'ї багатоповерхівки на вулиці Івана Мазепи побив місцевого мешканця. Його затримали. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
За цим фактом слідчий підрозділ поліції проводить досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, ми писали, що 2 березня у парку «Крюківський» невідомий побив двох неповнолітніх хлопців. Діти потрапили до лікарні. У одного з них діагностували закритий перелом кісток носа, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та гематоми. Правоохоронці встановили причетного до побиття дітей — ним виявився повнолітній місцевий житель. Тривають слідчі дії.
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