«Він дуже вірив у перемогу». У Кременчуці попрощались з ветераном війни Олександром Троцьким

17 березня у Кременчуцькій громаді попрощались з військовослужбовцем Олександром Троцьким. За словами знайомих, чоловіка мобілізували на початку повномасштабної війни, раніше він проходив службу в армії. Померлий був родом з Козельщинської громади.
Колишній однокласник Олександра Віктор розповідає, що військовий отримав тяжкі поранення на передовій. Воїн помер внаслідок отриманих травм та хвороби.
Голова Козельщинської громади Олександр Троцький каже, що з ветераном познайомився після поранення. Він є тезкою померлого.
Представник Мануйлівського старостату Оксана Брусник ходила разом з Олександром в школу.
Додамо, що раніше «Кременчуцький Телеграф» спілкувався з ветераном російсько-української війни Олександром Троцьким. На війні чоловік втратив ногу, частину внутрішніх органів, «заробив» онкологію, але тривалий час не міг добитися реабілітації, яка йому була вкрай потрібна. До поранення чоловік ніс службу у Лисичанську.
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