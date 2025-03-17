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«Він дуже вірив у перемогу». У Кременчуці попрощались з ветераном війни Олександром Троцьким

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 317

Воїн помер внаслідок отриманих травм та хвороби

17 березня у Кременчуцькій громаді попрощались з військовослужбовцем Олександром Троцьким. За словами знайомих, чоловіка мобілізували на початку повномасштабної війни, раніше він проходив службу в армії. Померлий був родом з Козельщинської громади.

Колишній однокласник Олександра Віктор розповідає, що військовий отримав тяжкі поранення на передовій. Воїн помер внаслідок отриманих травм та хвороби. 

 

— Він був життєрадісним. Завжди посміхався, такий добрий, що не попроси, він завжди робив. Не пам’ятаю, у якій бригаді служив, але він був під Попасною. Коли вранці був на відпочинку на передовій, стався приліт. Він залишився без ноги, його побратими загинули, — розповідає Віктор.

Голова Козельщинської громади Олександр Троцький каже, що з ветераном познайомився після поранення. Він є тезкою померлого.

 

— Людина дуже порядна, дуже чесна, він вихований так, що є обов’язок громадянський, значить він повинен його виконати. От він його і виконав, — каже голова громади.

Представник Мануйлівського старостату Оксана Брусник ходила разом з Олександром в школу. 

 

— Знаємо його як доброго, веселого, життєрадісного хлопця. Знаєте, як у селі працював на тракторі, ходив до клубу. Був звичайним, хорошим сільським хлопцем. Після армії одружився, виховав сина. Він дуже вірив у перемогу. Вдячні йому, що захищав, — каже жінка.

Додамо, що раніше «Кременчуцький Телеграф» спілкувався з ветераном російсько-української війни Олександром Троцьким. На війні чоловік втратив ногу, частину внутрішніх органів, «заробив» онкологію, але тривалий час не міг добитися реабілітації, яка йому була вкрай потрібна. До поранення чоловік ніс службу у Лисичанську.

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Автор: Телеграф
Теги: померлий
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