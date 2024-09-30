«Якби знав, що таке ставлення держави, не пішов би воювати», — відверта розповідь про проблеми важкопоранених військових

Два роки тому Олександр Троцький на війні втратив ногу, частину внутрішніх органів, «заробив» онкологію, але вже рік не може добитися реабілітації, яка йому вкрай потрібна
Історії важкопоранених військових часто схожі: замість швидкої та професійної допомоги вони змушені долати перепони недосконалої системи, боротися з новим ворогом — байдужістю суспільства та бюрократією державних органів.
Олександр Троцький родом з Козельщини з села Харченки. Йому 52 роки. До війни працював трактористом, потім в охороні й на приватному підприємстві з виготовлення бетонних та гранітних виробів.
Коли почалася війна, по першому дзвінку старости села прибув до військкомату, пройшов медичну комісію й вже 15 березня 2022 року поїхав в сторону фронту. Був розподілений у 15 окрему механізовану бригаду й призначений водієм роти охорони.
До поранення чоловік ніс службу у Лисичанську. Розповідає, що коли тільки приїхали у місто, там тихо було, а потім почалося справжнє пекло:
Уже пізніше Олександр дізнався, що ногу врятувати не вдалося, її ампутували на рівні верхньої третини. Крім цього в нього було поранення живота, хребта, кінцівок, проникливе поранення грудей з забоєм обох легенів, ушкодження спинного мозку, селезінки, лівої нирки, яку згодом видалили, багато ран тулуба.Він довго лікувався.
Спочатку у Дніпрі, потім у київському шпиталі. Понад два місяці чоловік знаходився в штучній комі, після якої виявилися нові ускладнення у вигляді алергій та лімфоми.
Але жага до життя перемагала хвороби. Потроху Олександр став приходити до тями. У вересні його вперше вивезли на ліжку подихати свіжим повітрям. Чоловік зізнається, що дуже чекав цієї миті, коли крім палатних стін побачить небо, дерева, сонце.
Після лікування у гематологічному відділенні Олександра направили на реабілітацію у Вінницю. Там почався черговий етап відновлення.
Про Вінницю він розповідає з теплом. Постійно каже про уважних лікарів, про фахівців-реабілітологів, які допомагали не тільки фізично, а й психологічно вистояти, відновитися. Також акцентує на ставленні місцевого населення до ветеранів:
Натомість у Кременчуці все інакше:
Їздити містом Олександру доводиться часто. То в департамент соцзахисту, щоб розв'язати якісь питання, то в лікарню на уколи, то на масаж. І хоч у висновку ВЛК зазначено, що він не потребує сторонньої підтримки й людини, що супроводжує, не має потреби, сам майже нікуди не ходить. Зізнається — важко. Йому почергово допомагають брат, сестра, племінниця, син.
Зараз Олександр живе не в селі, бо там немає ніяких умов, а у Кременчуці у сестри. Її квартира розташована на шостому поверсі й коли вимикають світло, вийти на вулицю на прогулянку або у справах стає досить важко.
Подолати сотні сходинок на протезі — справа не з простих. Тому чоловік хотів би мати власне житло на нижньому поверсі. Каже, що нещодавно дізнався від товариша, що ветеранам з інвалідністю першої групи Б можна документи подавати на компенсацію житла, але точної інформації про це не має.
Олександр каже, що ситуацію може врятувати ветеранське об’єднання, яке б опікувалося колишніми військовими. Він шкодує, що такого немає у Кременчуці:
Також Олександр каже, що у майбутньому хотів би працювати. Він може щось ремонтувати або паяти дрони — бажання є! Але першочергове питання, яке треба вирішити — це реабілітація.
Зараз Олександр Троцький рухається з палицею, але дуже хоче ходити без підтримки. Для цього він постійно займається, робить фізичні вправи, гантелі підіймає, резинку розтягує — старається зміцнити організм. Але ж без фахової допомоги йому складно.
Чоловік зізнається, що дуже потребує реабілітації, яка допоможе скоріше по-справжньому стати на ноги. Але довгий час його потреби залишаються нереалізованими.
За словами колишнього військового, він писав заяви на участь у різних програмах, на путівку, але досі не отримав позитивної відповіді — лише відмови й пояснення, що немає фінансування.
Він продовжує лікування, в тому числі від лімфоми. Через день робить уколи для імунітету, проходить комп’ютерну томографію й з надією дивиться у завтрашній день. Його підтримують ріні, мотивують. Іноді він навіть пасікою займається.
Олександр вдячний рідним й всім людям, які допомагають. Таких небагато, але вони є.
Олександр ще багато розповідав і про свої плани, і про стан здоров’я, і про потреби, й наприкінці розмови з сумом зізнався:
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