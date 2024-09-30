«Якби знав, що таке ставлення держави, не пішов би воювати», — відверта розповідь про проблеми важкопоранених військових

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 833 Коментарів: 2

Два роки тому Олександр Троцький на війні втратив ногу, частину внутрішніх органів, «заробив» онкологію, але вже рік не може добитися реабілітації, яка йому вкрай потрібна

Історії важкопоранених військових часто схожі: замість швидкої та професійної допомоги вони змушені долати перепони недосконалої системи, боротися з новим ворогом — байдужістю суспільства та бюрократією державних органів.

Олександр Троцький родом з Козельщини з села Харченки. Йому 52 роки. До війни працював трактористом, потім в охороні й на приватному підприємстві з виготовлення бетонних та гранітних виробів.

Справжнє пекло й важке поранення

Коли почалася війна, по першому дзвінку старости села прибув до військкомату, пройшов медичну комісію й вже 15 березня 2022 року поїхав в сторону фронту. Був розподілений у 15 окрему механізовану бригаду й призначений водієм роти охорони.

До поранення чоловік ніс службу у Лисичанську. Розповідає, що коли тільки приїхали у місто, там тихо було, а потім почалося справжнє пекло:

— По всьому місту літали ракети, були постійні артобстріли, кожен день, майже кожну годину. Ми спочатку базувалися у підвалі готелю Лисичанську, а потім командний пункт перенесли в інше місце. Коли наші війська відходили від Северодонецька, я потрапив під обстріл. Це було 23 червня 2022 року. Я щойно вивантажив з машини баки з їжею для хлопців, як почався танковий обстріл. Я почув вихід і прихід, ще й розривними снарядами. В будинки попало, дерева покосило, хлопчина, що в наряді був, загинув, люди, що на лавках сиділи, теж одразу загинули, а мене й ще одного хлопця поранило. Йому в руку прилетіло, а мені ногу посікло сильно.

Уже пізніше Олександр дізнався, що ногу врятувати не вдалося, її ампутували на рівні верхньої третини. Крім цього в нього було поранення живота, хребта, кінцівок, проникливе поранення грудей з забоєм обох легенів, ушкодження спинного мозку, селезінки, лівої нирки, яку згодом видалили, багато ран тулуба.Він довго лікувався.

Спочатку у Дніпрі, потім у київському шпиталі. Понад два місяці чоловік знаходився в штучній комі, після якої виявилися нові ускладнення у вигляді алергій та лімфоми.

Але жага до життя перемагала хвороби. Потроху Олександр став приходити до тями. У вересні його вперше вивезли на ліжку подихати свіжим повітрям. Чоловік зізнається, що дуже чекав цієї миті, коли крім палатних стін побачить небо, дерева, сонце.

Після лікування у гематологічному відділенні Олександра направили на реабілітацію у Вінницю. Там почався черговий етап відновлення.

— З нами багато займалися фізкультурою, готували до протезування. Потім мене забрали на протезне підприємство, де на місяць поставили перший протез, до якого я звикав. А коли поставили постійний, я дуже зрадів, бо зрозумів, що тепер можу сам рухатися. Відразу так находився, що потім два дні лежав, не мав сил піднятися, — згадує чоловік.

Контраст ставлення до ветеранів

Про Вінницю він розповідає з теплом. Постійно каже про уважних лікарів, про фахівців-реабілітологів, які допомагали не тільки фізично, а й психологічно вистояти, відновитися. Також акцентує на ставленні місцевого населення до ветеранів:

— У Вінниці десь гуляю, на візку їду — незнайомі люди доганяють і дякують. Хтось в кишеню гроші кладе, каже на каву й на чай. Воно якось ніяково, а люди з щирістю дякують, руку тиснуть, кажуть «Спасибі, завдяки вам ми живемо!». Часто допомагали й до магазина доїхати, й назад до шпиталю повернутися. Багато уваги було.

Натомість у Кременчуці все інакше:

— Стоїш у черзі — люди навколо ніякої уваги не звертають, що ти на протезі. Те саме в автобусі. Майже нікого не хвилює, що тобі важко стояти. Іноді кондуктор місцем поступається, а інші, як сиділи, так і сидять.

Їздити містом Олександру доводиться часто. То в департамент соцзахисту, щоб розв'язати якісь питання, то в лікарню на уколи, то на масаж. І хоч у висновку ВЛК зазначено, що він не потребує сторонньої підтримки й людини, що супроводжує, не має потреби, сам майже нікуди не ходить. Зізнається — важко. Йому почергово допомагають брат, сестра, племінниця, син.

— Сподіваюсь, зараз простіше стане. МСЕК дала добро на виділення мені електричного скутера. Майже пів року це питання вирішувалося й ось підтвердження прийшло, що скутер замовили. Чекаю, поки отримаю, щоб сісти й потихеньку самому рухатися.

«Ми не знаємо про свої права – ніхто не розповідає»

Зараз Олександр живе не в селі, бо там немає ніяких умов, а у Кременчуці у сестри. Її квартира розташована на шостому поверсі й коли вимикають світло, вийти на вулицю на прогулянку або у справах стає досить важко.

Подолати сотні сходинок на протезі — справа не з простих. Тому чоловік хотів би мати власне житло на нижньому поверсі. Каже, що нещодавно дізнався від товариша, що ветеранам з інвалідністю першої групи Б можна документи подавати на компенсацію житла, але точної інформації про це не має.

— Нам ніхто нічого не каже, що там військовим положено, що можна оформити, які пільги отримати, які є державні програми. Десь хтось із хлопців щось почує, поділиться з іншими. Щось я підказую, щось мені, але це все між собою балачки, а так, щоб системно повідомляли ветеранів, такого немає. До того ж щоб щось оформити, треба мати багато витримки й сил, бо це не тільки дорога до держслужб, але й черги, купа паперів, час.

Олександр каже, що ситуацію може врятувати ветеранське об’єднання, яке б опікувалося колишніми військовими. Він шкодує, що такого немає у Кременчуці:

— Якби була б спілка, ми б між собою все б обговорювали, новинами ділилися, дізнавалися б про все від компетентних людей, знаходили б підтримку. Якось до нас приїжджали ветерани з Києва, вони багато розповідали й організували для нас спортивні заняття. Серед них був кандидат в майстри спорту по стрільбі з лука. В нього рука не працює після поранення, так він тятиву зубами натягує й прямо в яблучко стріляє. Якби в нас таке об’єднання теж було б, багато хто з хлопців займався б.

Також Олександр каже, що у майбутньому хотів би працювати. Він може щось ремонтувати або паяти дрони — бажання є! Але першочергове питання, яке треба вирішити — це реабілітація.

Замість вдячності – відмова

Зараз Олександр Троцький рухається з палицею, але дуже хоче ходити без підтримки. Для цього він постійно займається, робить фізичні вправи, гантелі підіймає, резинку розтягує — старається зміцнити організм. Але ж без фахової допомоги йому складно.

Чоловік зізнається, що дуже потребує реабілітації, яка допоможе скоріше по-справжньому стати на ноги. Але довгий час його потреби залишаються нереалізованими.

За словами колишнього військового, він писав заяви на участь у різних програмах, на путівку, але досі не отримав позитивної відповіді — лише відмови й пояснення, що немає фінансування.

— Мені дуже реабілітацію пройти треба, процедури різні, щоб зняти фантомні болі, які мучать постійно. Я без знеболювальних не можу обходитися.

Він продовжує лікування, в тому числі від лімфоми. Через день робить уколи для імунітету, проходить комп’ютерну томографію й з надією дивиться у завтрашній день. Його підтримують ріні, мотивують. Іноді він навіть пасікою займається.

Олександр вдячний рідним й всім людям, які допомагають. Таких небагато, але вони є.

— В ТЦ «Мега» є масажистка, яка безкоштовно пораненим військовим масаж робить. У неї чоловік зник на війні й вона зараз допомагає іншим. Хочеться, щоб людей, які розуміють проблеми поранених військових, було більше. Па і в цілому, щоб держава щось робила, й допомога якась ветеранам була, щоб не забували нас. Щоб була реабілітація і фізична, і психологічна.

Олександр ще багато розповідав і про свої плани, і про стан здоров’я, і про потреби, й наприкінці розмови з сумом зізнався:

— Якби знав, що таке ставлення держави, не пішов би воювати. Тоді мотивація була, а зараз, якби повернути, не пішов би! Бо ти потрібен, поки ти здоровий, а як став інвалідом, то й не потрібний нікому. Навіть реабілітацію пройти не виходить…