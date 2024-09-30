У Полтавській ОВА вважають недоцільною закупівлю Пришибською громадою iPhone 15 Pro та Pixel 8

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 221 Коментарів: 1

Фахівці робочої групи «Прозорість і підзвітність» вважають недоцільним придбання Пришибською громадою на Кременчуччині чотирьох мобільних телефонів — два Google Pixel 8 Pro 12/512GB та два iPhone 15 Pro 128GB на 175 тисяч гривень. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, під час попереднього аналізу аналітики виявили невідповідність пропозиції учасника вимогам тендерної документації. Протягом доби учасник мав усунути ці порушення на вимогу замовника.

Також податківці поставили під сумнів можливість подальшого сервісного обслуговування телефонів, придбаних у неавторизованого продавця.

— Висновок експертів — кошти використані неефективно. Рекомендували Пришибській громаді посилити бюджетний контроль, — пише Пронін.

Нагадаємо, про те, що Пришибська громада планує купувати чотири мобільні телефони за 175 тис. грн стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. Телефони громада мала отримати до 26 вересня.

Переможцем у закупівлі стала підприємиця Олена Гордієнко. За даними Clarity Project, ФОП зареєстрована у Києві, брала участь у 933 закупівлях і має 446 підписаних договорів на загальну суму майже 24 млн гривень.



