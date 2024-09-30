Минулого тижня у Кременчуці народився 41 малюк

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Новонароджених дівчаток виявилося більше, ніж хлопчиків

За попередній тиждень, із 23 до 29 вересня, у Кременчуці народився 41 малюк. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Дівчаток на минулому тижні народилося більше, ніж хлопчиків — 25 проти 16.

У Кременчуцькому перинатальному центрі на світ з’явилася 31 дитина — 13 хлопчиків та 18 дівчаток.

Ще 10 малюків — 7 дівчаток та 3 хлопчини — народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».

Нагадаємо, така кількість немовлят народилася у Кременчуці й в серпні. Поки що 41 новонароджений — це рекордна кількість дітей для міста від початку року.