Сьогодні, 30 вересня, зранку усе місто затягнуло невідомим пилом. Про погану якість повітря та наліт з пилу повідомляють з багатьох міст України.

Науковий центр еколого-соціальних досліджень рекомендує тимчасово обмежити перебування на вулиці, робити вологе прибирання та не провітрювати приміщення, уникати різноманітних тяжких фізичних навантажень на відкритому повітрі, а також споживати багато води.

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Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, в Каспійській низовині станом на ранок 30 вересня спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери.

Цей дрібний пил осідає в Україні у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. Невелика кількість також потрапляє на територію Черкаської та Кіровоградської областей. Погіршує ситуацію місцева сухість земної поверхні, додаючи до запилення місцеві пилинки та часточки ґрунту, що здіймає вітер.

Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря.

Нагадаємо, зранку 17 вересня центр Кременчука огорнув смог. Вночі та зранку містяни скаржилися на неприємний запах, що утруднює дихання. Тоді погіршення якості повітря було пов'язане з масштабними лісовими пожежами в районі та області.

А 1 квітня пил в Україну принесло з пустелі Сахара.