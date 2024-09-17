У Кременчуці відчутний запах гару через пожежу у Рокитному — міськрада

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У міськраді стверджують, що небезпеки для містян немає

Смог і запах гару у Кременчуці відчутний через масштабну пожежу сухої рослинності у Рокитному. Рятувальники вже ліквідували загоряння. Про це повідомили у телеграм-каналі Кременчуцької міської ради 17 вересня.

У міськраді стверджують, що небезпеки для містян немає. Водночас фахівці Муніципальної лабораторії рекомендують:

тимчасово обмежити перебування на вулиці та не провітрювати приміщення;

уникати різноманітних тяжких фізичних навантажень на відкритому повітрі;

споживати багато води.

Додамо, що вночі та вранці місцеві жителі масово скаржились на сморід, а також помітили над містом смог.