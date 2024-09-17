На трасі Київ-Харків-Довжанський Mitsubishi злетів з дороги: постраждала пасажирка

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16 вересня близько 18.00 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський неподалік села Вільшанка Лубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба поліції. За попередньою інформацією, 35-річний водій Mitsubishi Shogan злетів з проїзної частини, в результаті чого автівка перекинулась.

Постраждала 39-річна пасажирка, її госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування з травмами.

Поліція з'ясовує обставини інциденту. За фактом аварії слідчі розглядають питання про початок розслідування за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми середньої тяжкості).

Нагадаємо, що 14 вересня у Пирятинській громаді 22-річний водій BMW також виїхав з дороги й автівка перекинулась на дах.