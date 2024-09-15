На Полтавщині в аварії травмувався водій легковика

У Пирятинській громаді 22-річний водій автомобіля BMW виїхав з дороги. Внаслідок аварії чоловік травмувався, його госпіталізували. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини 15 вересня.
Аварія сталась 14 вересня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Вікторія. За попередньою інформацією слідства, водій не впорався з керуванням.
Слідчі розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, неподалік Кременчука, біля села Соснівка, сталась аварія — машина злетіла з траси.
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