На Полтавщині в аварії травмувався водій легковика

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За попередньою інформацією слідства, водій не впорався з керуванням

У Пирятинській громаді 22-річний водій автомобіля BMW виїхав з дороги. Внаслідок аварії чоловік травмувався, його госпіталізували. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини 15 вересня.

Аварія сталась 14 вересня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Вікторія. За попередньою інформацією слідства, водій не впорався з керуванням.

Слідчі розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, неподалік Кременчука, біля села Соснівка, сталась аварія — машина злетіла з траси.