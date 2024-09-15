Полтавський рятувальник пробіг напівмарафон і встановив новий рекорд України

Полтавський рятувальник Андрій Гречаний пробіг напівмарафон у Черкасах. Це він зробив у повному екіпіруванні, яке важить 22,5 кг, і встановив новий рекорд України. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін 15 вересня.
Гречаний присвятив забіг пам’яті полеглого колеги із Дніпропетровщини Миколи Нечипоренка.
Нагадаємо, Андрій Гречаний подолав 21 кілометр та присвятив свій забіг загиблим колегам з Харкова.
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