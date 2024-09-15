Чи плануються кардинальні зміни НМТ у 2025 році: відповіли в УЦОЯО

Зазначено, що учасники НМТ в 2025 році можуть уже розпочинати підготовку, використовуючи тренувальні тести, минулорічні завдання НМТ і ЗНО, а також демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів
У наступному році структура національного мультипредметного тесту залишиться аналогічною до тестів 2024 року. Про це повідомила директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, презентуючи звіт про проведення НМТ у 2024 році, передає портал Osvita.ua.
Відомо, що тести НМТ не міститимуть завдань відкритого типу з наданням розгорнутої відповіді.
Учасники НМТ не будуть писати власне висловлення під час тесту з української чи іноземної мови. У тесті з математики також не буде вимагатись демонстрація етапів під час розв’язування задач.
Зазначено, що учасники НМТ в 2025 році можуть уже розпочинати підготовку, використовуючи тренувальні тести, минулорічні завдання НМТ і ЗНО, а також демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів.
Усі тести складатимуться на основі чинних програм зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
Нагадаємо, на Полтавщині 75 учасників національного мультипредметного тесту отримали найвищу оцінку — 200 балів за підсумками основної сесії.
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