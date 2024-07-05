Двоє учнів з Кременчуччини мають по дві 200-бальні оцінки за НМТ

На Полтавщині 75 учасників національного мультипредметного тесту отримали найвищу оцінку — 200 балів за підсумками основної сесії. Про це розповів начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Із них по дві 200-бальні оцінки мають вісім випускників семи навчальних закладів:
З-поміж населених пунктів Полтавщини найбільше найвищих результатів здобули вихованці навчальних закладів:
Нагадаємо, цьогоріч НМТ складали 10,8 тисячі людей — близько 93% від зареєстрованої кількості.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.