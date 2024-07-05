Двоє учнів з Кременчуччини мають по дві 200-бальні оцінки за НМТ

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Загалом у Кременчуці 12 учнів отримали найвищі результати за тест

На Полтавщині 75 учасників національного мультипредметного тесту отримали найвищу оцінку — 200 балів за підсумками основної сесії. Про це розповів начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Із них по дві 200-бальні оцінки мають вісім випускників семи навчальних закладів: Лубенського ліцею «Європейський» — двоє учнів;

Полтавської школи № 26;

Гадяцького профільного ліцею імені Шевченка;

Кременчуцького ліцею «Політ»;

Глобинського ліцею № 1 імені Курченка;

Великобагачанського та Ялосовецького закладів загальної середньої освіти. З-поміж населених пунктів Полтавщини найбільше найвищих результатів здобули вихованці навчальних закладів: Полтави — 16;

Кременчука — 12 оцінок;

Лубен — 6;

Гадяча — 4.

По три найвищі бали в дітей, які навчалися у Глобиному, Горішніх Плавнях, Великій Багачці та Гоголевому. Нагадаємо, цьогоріч НМТ складали 10,8 тисячі людей — близько 93% від зареєстрованої кількості. ПО ТЕМІ:

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