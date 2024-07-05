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Освіта, Полтавщина

Двоє учнів з Кременчуччини мають по дві 200-бальні оцінки за НМТ

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 246

 

Загалом у Кременчуці 12 учнів отримали найвищі результати за тест

На Полтавщині 75 учасників національного мультипредметного тесту отримали найвищу оцінку — 200 балів за підсумками основної сесії. Про це розповів начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Із них по дві 200-бальні оцінки мають вісім випускників семи навчальних закладів:

  • Лубенського ліцею «Європейський» — двоє учнів;
  • Полтавської школи № 26;
  • Гадяцького профільного ліцею імені Шевченка;
  • Кременчуцького ліцею «Політ»;
  • Глобинського ліцею № 1 імені Курченка;
  • Великобагачанського та Ялосовецького закладів загальної середньої освіти.

З-поміж населених пунктів Полтавщини найбільше найвищих результатів здобули вихованці навчальних закладів:

  • Полтави — 16;
  • Кременчука — 12 оцінок;
  • Лубен — 6;
  • Гадяча — 4.
  • По три найвищі бали в дітей, які навчалися у Глобиному, Горішніх Плавнях, Великій Багачці та Гоголевому.

Нагадаємо, цьогоріч НМТ складали 10,8 тисячі людей — близько 93% від зареєстрованої кількості.

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З наступного року НМТ для випускників планують зробити обов'язковим

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Автор: Руслана Горгола
Теги: НМТ ліцей Політ тестування випускники
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