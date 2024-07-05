Літня посадка картоплі для другого врожаю

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 184

Щоб отримати врожай «молодої картоплі» у вересні, посадити її треба у липні

У липні час садити картоплю для отримання пізнього врожаю та більш тривалого зберігання.

Переваги другого врожаю картоплі:

другий збір картоплі дозволяє виростити набагато більший врожай;

пізня картопля зберігається довше;

з другого врожаю виходить найякісніший посадковий матеріал;

бульби пізнього врожаю не проростають;

для другого врожаю вибирають сорти картоплі, які проростають швидше, не витрачають сили на тривале вирощування бадилля, тому бульби виходять сильнішими;

дозріваючи за пониженої температури, картопля менш схильна до захворювань;

колорадському жуку у вересні вже холодно, тому він вже не зашкодить.

Щоб картопля другої посадки швидше росла, її краще посадити у високі теплі грядки, які також допомагають захистити рослини від неочікуваних нічних заморозків.

Для кращого збереження вологи грунт після підгортання покривають шаром соломи. Мульчування захищає також картоплю від перегріву в літню спеку. Добре використовувати для мульчування мох, який збагачує ґрунт живильною мікрофлорою.

Слід обирати сорти картоплі, стійкі до хвороб і з меншою кількістю вегетаційних днів. У суперскоростиглих сортів збір врожаю можна починати вже за 60-70 днів.

Як доглядати другий врожай картоплі

Перед посадкою землю поливають так, щоб вона добре зволожилася на глибину до пів метра. У спекотні літні дні ґрунт швидко висихає, тому картопля вимагає додаткового поливу.

Висока температура і вологість сприяють швидкому розвитку фітофтори. Ретельно відбираючи здоровий матеріал для посадки, дотримуючись сівозміни та підбираючи стійкі до фітофтори сорти картоплі, можна її уникнути.

Якщо ж профілактичні заходи не допомогли, то вже на початковій стадії зараження картоплю слід обробити будь-яким біофунгіцидом або використати народні засоби — розчини попелу, молочної сироватки, молока з йодом, настою часнику з марганцівкою тощо.

Умови для гарного врожаю картоплі: