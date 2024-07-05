Літня посадка картоплі для другого врожаю

У липні час садити картоплю для отримання пізнього врожаю та більш тривалого зберігання.
Переваги другого врожаю картоплі:
Щоб картопля другої посадки швидше росла, її краще посадити у високі теплі грядки, які також допомагають захистити рослини від неочікуваних нічних заморозків.
Для кращого збереження вологи грунт після підгортання покривають шаром соломи. Мульчування захищає також картоплю від перегріву в літню спеку. Добре використовувати для мульчування мох, який збагачує ґрунт живильною мікрофлорою.
Слід обирати сорти картоплі, стійкі до хвороб і з меншою кількістю вегетаційних днів. У суперскоростиглих сортів збір врожаю можна починати вже за 60-70 днів.
Як доглядати другий врожай картоплі
Перед посадкою землю поливають так, щоб вона добре зволожилася на глибину до пів метра. У спекотні літні дні ґрунт швидко висихає, тому картопля вимагає додаткового поливу.
Висока температура і вологість сприяють швидкому розвитку фітофтори. Ретельно відбираючи здоровий матеріал для посадки, дотримуючись сівозміни та підбираючи стійкі до фітофтори сорти картоплі, можна її уникнути.
Якщо ж профілактичні заходи не допомогли, то вже на початковій стадії зараження картоплю слід обробити будь-яким біофунгіцидом або використати народні засоби — розчини попелу, молочної сироватки, молока з йодом, настою часнику з марганцівкою тощо.
Умови для гарного врожаю картоплі:
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