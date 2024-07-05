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Літня посадка картоплі для другого врожаю

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 184

Щоб отримати врожай «молодої картоплі» у вересні, посадити її треба у липні

У липні час садити картоплю для отримання пізнього врожаю та більш тривалого зберігання.

Переваги другого врожаю картоплі:

  • другий збір картоплі дозволяє виростити набагато більший врожай;
  • пізня картопля зберігається довше;
  • з другого врожаю виходить найякісніший посадковий матеріал;
  • бульби пізнього врожаю не проростають;
  • для другого врожаю вибирають сорти картоплі, які проростають швидше, не витрачають сили на тривале вирощування бадилля, тому бульби виходять сильнішими;
  • дозріваючи за пониженої температури, картопля менш схильна до захворювань;
  • колорадському жуку у вересні вже холодно, тому він вже не зашкодить.

Щоб картопля другої посадки швидше росла, її краще посадити у високі теплі грядки, які також допомагають захистити рослини від неочікуваних нічних заморозків.

Для кращого збереження вологи грунт після підгортання покривають шаром соломи. Мульчування захищає також картоплю від перегріву в літню спеку. Добре використовувати для мульчування мох, який збагачує ґрунт живильною мікрофлорою.

Слід обирати сорти картоплі, стійкі до хвороб і з меншою кількістю вегетаційних днів. У суперскоростиглих сортів збір врожаю можна починати вже за 60-70 днів.

Як доглядати другий врожай картоплі

Перед посадкою землю поливають так, щоб вона добре зволожилася на глибину до пів метра. У спекотні літні дні ґрунт швидко висихає, тому картопля вимагає додаткового поливу.

Висока температура і вологість сприяють швидкому розвитку фітофтори. Ретельно відбираючи здоровий матеріал для посадки, дотримуючись сівозміни та підбираючи стійкі до фітофтори сорти картоплі, можна її уникнути.

Якщо ж профілактичні заходи не допомогли, то вже на початковій стадії зараження картоплю слід обробити будь-яким біофунгіцидом або використати народні засоби — розчини попелу, молочної сироватки, молока з йодом, настою часнику з марганцівкою тощо.

Умови для гарного врожаю картоплі:

  • картоплю можна садити на будь-яких ґрунтах, але без застою води, та все ж найкраще картопля росте в слабкокислому ґрунті;
  • для підживлення картоплі достатньо органічного добрива з перепрілого гною або компосту;
  • надлишок азотних добрив сприяє зростанню бадилля, але зменшує врожайність бульб;
  • додаткова доза калію (25 мг на 1 м² до або під час вирощування) може значно збільшити термін зберігання картоплі;
  • щоб запобігти «втомі» ґрунту, картоплю садять на одному і тому ж місці не частіше ніж раз на 3-4 роки;
  • картоплю другого врожаю садять на більшій відстані — 40 см один від одного і 70 см між рядами;
  • пізню картоплю другого врожаю за теплої погоди збирають у жовтні або навіть на початку листопада: ранні заморозки ще не сильні й не зашкодять врожаю;
  • при ранніх заморозках картоплю можна захистити, покриваючи плівкою або флісовою тканиною.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: другий врожай картоплі город літо молода картопля восени
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