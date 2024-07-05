Кременчуцькі спортсмени повернулися з чемпіонату України з легкої атлетики з нагородами

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 109

Двоє з них виконали нормативи майстрів спорту України

У Львові завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді, з якого кременчуцькі спортсмени привезли нагороди. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Кременчани здобули:

«золото»: Ольга Ляхова (Кременчук) — біг 800 м, Ольга Корсун (Полтава) — потрійний стрибок.

«срібло»: Давид Кулаковський (Кременчук) — біг 200 м.

«буронзу»: Ярослава Ялисоветська (Кременчук) — біг 400 м з бар’єрами.

Давид та Ярослава виконали нормативи майстрів спорту України.

Серед молоді маємо такі здобутки:

1 місце посіли Давид Кулаковський — біг 200 м та Ярослава Ялисоветська — біг 400 м з бар’єрами.

На третю сходинку п’єдесталу піднявся Руслан Калякін (Полтава) — за біг на дистанції 5 км.

Нагадаємо, що у червні Ольга Ляхова стала призеркою на Atleticageneve 2024.