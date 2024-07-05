Кременчуцькі спортсмени повернулися з чемпіонату України з легкої атлетики з нагородами
Сьогодні, 09:03
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Двоє з них виконали нормативи майстрів спорту України
У Львові завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді, з якого кременчуцькі спортсмени привезли нагороди. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.
Кременчани здобули:
- «золото»: Ольга Ляхова (Кременчук) — біг 800 м, Ольга Корсун (Полтава) — потрійний стрибок.
- «срібло»: Давид Кулаковський (Кременчук) — біг 200 м.
- «буронзу»: Ярослава Ялисоветська (Кременчук) — біг 400 м з бар’єрами.
Давид та Ярослава виконали нормативи майстрів спорту України.
Серед молоді маємо такі здобутки:
- 1 місце посіли Давид Кулаковський — біг 200 м та Ярослава Ялисоветська — біг 400 м з бар’єрами.
- На третю сходинку п’єдесталу піднявся Руслан Калякін (Полтава) — за біг на дистанції 5 км.
Нагадаємо, що у червні Ольга Ляхова стала призеркою на Atleticageneve 2024.
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