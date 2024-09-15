Біля Полтави горить сміттєзвалище

Сьогодні, 20:05 Переглядів: 206

За словами секретаря Полтавської міськради, нині «ситуація складна, але під контролем»

У селі Макухівка Полтавської громади спалахнуло сміттєзвалище. Площа займання становить орієнтовно 100 м², повідомила секретар міської ради Катерина Ямщикова. Пожежа на сміттєзвалищі виникла приблизно о 18.30 15 вересня. За її словами, нині «ситуація складна, але під контролем». На місці працюють комунальні служби і рятувальники. Нагадаємо, на Полтавщині фахівці зареєстрували 9 переповнених сміттєзвалищ.

Автор: Телеграф

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