Біля Полтави горить сміттєзвалище

За словами секретаря Полтавської міськради, нині «ситуація складна, але під контролем»
У селі Макухівка Полтавської громади спалахнуло сміттєзвалище. Площа займання становить орієнтовно 100 м², повідомила секретар міської ради Катерина Ямщикова.
Пожежа на сміттєзвалищі виникла приблизно о 18.30 15 вересня. За її словами, нині «ситуація складна, але під контролем». На місці працюють комунальні служби і рятувальники.
Нагадаємо, на Полтавщині фахівці зареєстрували 9 переповнених сміттєзвалищ.
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