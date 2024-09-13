На Полтавщині виявили 9 перевантажених сміттєзвалищ

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Загалом же в області налічується близько 500 сміттєзвалищ

На Полтавщині фахівці зареєстрували 9 переповнених сміттєзвалищ. Така інформація оприлюднена у доповіді про стан навколишнього природного середовища в Полтавській області у 2023 році.

Як повідомляють у Департаменті будівництва Полтавської облвійськадміністрації, на початок 2023 року в області було 537 сміттєзвалищ загальної площею 439,95 га.

З них перевантаженими є 9 сміттєзвалищ (21,3 га), а не відповідають нормам екобезпеки 200 сміттєзвалищ (123,96 га).

Також впродовж 2023 року в області виявили 914 несанкціонованих сміттєзвалищ, які згодом ліквідували.

Нагадаємо, у червні Кременчуцька окружна прокуратура подала позов до виконавчого комітету Горішньоплавнівської міськради через стихійне сміттєзвалище, що утворилось поблизу одного з сіл громади.