Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Надзвичайні новини

«Дуже ввічливі хлопці». Малецький прокоментував вчорашні обшуки правоохоронців у Кременчуцькій міськраді

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 4 024 Коментарів: 4

Обшуки відбулись, зокрема, за зверненням громадської організації та «особи, яка невідомо, що робить, невідомо, де проживає», сказав Малецький

В рамках обшуків, що відбувались у Кременчуцькій міській раді, правоохоронці вилучили частину документів. Вони також намагались забрати особові справи працівників міськради. За словами міського голови Віталія Малецького, «це нонсенс», адже «особові справи є документом постійного зберігання». Про це він заявив на засіданні виконавчого комітету 13 вересня.

— Відбувались процесуальні дії із залученням працівників кількох різних правоохоронних органів. Дуже ввічливі хлопці, в гарній формі, мабуть, з гарними зарплатами, з гарною зброєю — такої зброї, мабуть, немає  у наших підрозділів, які зараз на передовій. Але, мабуть, важливіше було залучити сили спецпризначення для Кременчуцької міської ради, — сказав Віталій Малецький.

Він додав, що вони були «прикро здивовані цим рішенням» щодо вилучення особових справ представників міської ради. Обшуки відбулись, зокрема, за зверненням громадської організації та «особи, яка невідомо, що робить, невідомо, де проживає», сказав Малецький. 

Нагадаємо, Полтавська обласна прокуратура підтвердила «Кременчуцькому Телеграфу» факт обшуків у Кременчуцькій міській раді 12 вересня.

Причини обшуків у прокуратурі не назвали. Водночас «Кременчуцький Телеграф» припустив, що це, ймовірно, відбувалось в рамках розслідування закупівель владою причепів і мобільних комплексів для прання та гігієни для військових.

Нагадаємо, «Телеграф» присвятив серію матеріалів, де аналізував тендери міської ради, що стосувались підтримки військових. Журналісти виявили переплати на закупівлях мобільних комплексів для прання та гігієни та причепу.

Відомо, що умови тендерів прописували під конкретні лазні, які поставили фірма депутата міськради та фірма, якою володіє донька ексмера Бабаєва. Договори щодо причепів укладали із фірмою «Активбуд-М», яка вже засвітилася в історії з договором на комп’ютери за завищеними цінами. Зв’язки фірми ведуть до депутата міськради та віцемера з будівництва. 

Торік громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна» подала заяву до прокуратури. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення — ст. 191, ч. 4 Кримінального кодексу України «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у великих розмірах або в умовах воєнного стану.

5
Автор: Телеграф
Теги: обшуки міська рада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 4

1 692
hunter:
Сьогодні, 10:49

Дуже ввічливі хлопці, в гарній формі, мабуть, з гарними зарплатами, з гарною зброєю — такої зброї, мабуть, немає  у наших підрозділів, які зараз на передовій

 

Конечно немаэ,все ушло на бордюры и плитку.

А ну да,еще на газетку,кстати хорошая газетка,запихиваю ее в туфли и сирости нет.


9 3
1 260
evil:
Сьогодні, 11:20

Малєцкій яка ж ти мразь! Ви,, кончені тварі, наживалися на дронах, на ноутбуках на причепах. А тепер воно прикривається військовими. Корче з с себе благородного лицаря, а на справді звичайний хій. Ти хій-мародер!


18 1
645
mangust-1:
Сьогодні, 12:54

 фірма, якою володіє донька ексмера Бабаєва.

Хіба тато мало залишив?Чи партнери по бізнесу забрали?

Поки що мер-а скоро прийдеться відчути,які судді ввічливі і сокамерники такі толерантні.Все ще в тебе попереду.


9 1
1 055
Andron777:
Сьогодні, 14:17

Малєцький, заспокойся. У них зарплати не вищі ніж у тебе і твоєї фіолетової шобли. 


3 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх