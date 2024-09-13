«Дуже ввічливі хлопці». Малецький прокоментував вчорашні обшуки правоохоронців у Кременчуцькій міськраді

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 4 024 Коментарів: 4

Обшуки відбулись, зокрема, за зверненням громадської організації та «особи, яка невідомо, що робить, невідомо, де проживає» , сказав Малецький

В рамках обшуків, що відбувались у Кременчуцькій міській раді, правоохоронці вилучили частину документів. Вони також намагались забрати особові справи працівників міськради. За словами міського голови Віталія Малецького, «це нонсенс», адже «особові справи є документом постійного зберігання». Про це він заявив на засіданні виконавчого комітету 13 вересня.

— Відбувались процесуальні дії із залученням працівників кількох різних правоохоронних органів. Дуже ввічливі хлопці, в гарній формі, мабуть, з гарними зарплатами, з гарною зброєю — такої зброї, мабуть, немає у наших підрозділів, які зараз на передовій. Але, мабуть, важливіше було залучити сили спецпризначення для Кременчуцької міської ради, — сказав Віталій Малецький.

Він додав, що вони були «прикро здивовані цим рішенням» щодо вилучення особових справ представників міської ради. Обшуки відбулись, зокрема, за зверненням громадської організації та «особи, яка невідомо, що робить, невідомо, де проживає», сказав Малецький.

Нагадаємо, Полтавська обласна прокуратура підтвердила «Кременчуцькому Телеграфу» факт обшуків у Кременчуцькій міській раді 12 вересня.

Причини обшуків у прокуратурі не назвали. Водночас «Кременчуцький Телеграф» припустив, що це, ймовірно, відбувалось в рамках розслідування закупівель владою причепів і мобільних комплексів для прання та гігієни для військових.

Нагадаємо, «Телеграф» присвятив серію матеріалів, де аналізував тендери міської ради, що стосувались підтримки військових. Журналісти виявили переплати на закупівлях мобільних комплексів для прання та гігієни та причепу.

Відомо, що умови тендерів прописували під конкретні лазні, які поставили фірма депутата міськради та фірма, якою володіє донька ексмера Бабаєва. Договори щодо причепів укладали із фірмою «Активбуд-М», яка вже засвітилася в історії з договором на комп’ютери за завищеними цінами. Зв’язки фірми ведуть до депутата міськради та віцемера з будівництва.

Торік громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна» подала заяву до прокуратури. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення — ст. 191, ч. 4 Кримінального кодексу України «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у великих розмірах або в умовах воєнного стану.