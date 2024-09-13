Познущався над могилою військового: поліція затримала підозрюваного

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На Полтавщині 29-річний мешканець іншої області наругався над могилою військовослужбовця та неодноразово викрадав транспортні засоби у громадян. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, до них звернулися мешканці одного з сіл Оржицької громади та повідомили про пошкодження могили військовослужбовця, а також про викрадення мотоцикла та мопеда у громадян.

У ході розслідування поліцейські виявили, що причетний до скоєних злочинів — 29-річний мешканець іншої області. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 і 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно) та ч. 2 ст. 297 (Руйнування могили особи, яка брала участь у відсічі й стримуванні збройної агресії РФ) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному може загрожувати від 5 до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна або без неї.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру полтавцеві, який неодноразово пошкоджував могили на кладовищі.