У Полтаві на кладовищі чоловік неодноразово пошкоджував могили — йому повідомили про підозру

Сьогодні, 13:18 Переглядів: 141

Підозрюваному може загрожувати обмеження або позбавлення волі

У Полтаві чоловік протягом кількох місяців неодноразово пошкоджував три могили на кладовищі. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, порушником є 52-річний місцевий мешканець. Йому повідомили про підозру та вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження поліція розслідує за ч. 1 та 3 ст. 297 (Наруга над могилою, вчинена повторно) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному може загрожувати обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, у липні невідомий чоловік на одному з кладовищ Полтави пошкодив кілька пам'ятників та огорож.