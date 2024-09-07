У Полтаві на кладовищі чоловік неодноразово пошкоджував могили — йому повідомили про підозру

У Полтаві чоловік протягом кількох місяців неодноразово пошкоджував три могили на кладовищі. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, порушником є 52-річний місцевий мешканець. Йому повідомили про підозру та вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.
Кримінальне провадження поліція розслідує за ч. 1 та 3 ст. 297 (Наруга над могилою, вчинена повторно) Кримінального кодексу України.
Підозрюваному може загрожувати обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.
Нагадаємо, у липні невідомий чоловік на одному з кладовищ Полтави пошкодив кілька пам'ятників та огорож.
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