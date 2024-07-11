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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві невідомий пошкодив кілька пам'ятників та огорож на кладовищі

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 113

 

Поліція розпочала кримінальне провадження

10 липня на вулиці Анни Ярославни у Полтаві невідомі пошкодили кілька пам’ятників та огороджень на могилах, повідомила пресслужба поліції. За попередньою версією слідства, невідома особа пошкодила три місця поховання людей на кладовищі Київського району Полтави у період із 16.00 до 18.00 того ж дня.

Правоохоронці зараз розшукують особу, причетну до цього злочину, і встановлюють обставини пошкодження могил. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.297 (Наруга над могилою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн), три роки пробаційного нагляду, до трьох років обмеження або позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

 

Тих, хто володіє інформацією, яка допоможе слідству пришвидшити розкриття даного злочину, просять повідомити до відділу №1 (Київський район) Полтавського районного управління поліції за телефоном 095-705-91-03 або за номером 102.

Нагадаємо, що весною на цвинтарі на Глобинщині жінка розбила табличку однієї з могил.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава кладовище наруга над могилою
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