Безбар'єрний простір: у Кременчуці ще одному підприємцю дали договір оренди на 5 років

Сьогодні, 18:13 Переглядів: 119

Під час розгляду питання депутати зауважили, що будівля є новою, водночас там немає безбар’єрного простору

У Кременчуці власнику одного з салонів краси Кременчука встановили строк договору оренди на 5 років. Такі обмеження застосовують у рамках організації доступності приміщень для людей з інвалідністю. Про це стало відомо під час постійній депутатській комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 11 липня.

Відомо, що раніше строк договору оренди був 15 років, нова власниця приміщення запропонувала встановити на 25 років. Під час розгляду питання депутати зауважили, що будівля є новою, водночас там не облаштували безбар’єрний простір. Нагадаємо, що на попередніх засіданнях комісії депутати запропонували підприємцям, чиї приміщення не є доступними, встановлювати строк дії договору оренди на 5 років. Відомо, що вже щонайменше 2 підприємцям встановили відповідні строки.

Що передувало

На початку року депутати анонсували посилення контролю за створення необхідних умов досяжності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Раніше члени земельної комісії пропонували не розглядати земельні питання, допоки їм не надійде підтвердження щодо наявності пандусів, ліфтів або альтернативних механізмів для зручного переміщення осіб з інвалідністю від власників бізнесу чи будівель. Заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко зазначив, що на сьогодні в місті новобудови є доступними для маломобільних груп населення.

Пізніше депутатська комісія «пом’якшила» своє рішення і запропонувала розглядати питання доступності паралельно з вивченням земельних проєктів. За словами заступника голови комісії Олександра Роженка, таке рішення обґрунтоване тим, що підприємці можуть звинуватити депутатів у зловживанні владою.

У квітні у Кременчуцькій міській раді відбулась зустріч представників влади та бізнесу міста у форматі «круглого столу», де планувалось обговорити проблеми доступності. Втім, від підприємців на зустрічі майже нікого не було — лише представник одного з відділень приватної компанії з логістики та ще одна людина від однієї з найбільших мереж магазинів міста.