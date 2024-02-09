Зловживання владою і компроміс. Земельна комісія обговорила питання доступності у Кременчуці

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Якщо встановлення пандуса неможливе, підприємці можуть встановити кнопки виклику, ліфти або розкладні пандуси

Депутатська комісія з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури планує розглядати матеріали, які на стадії вивчення не мають відповідних підтверджень наявності умов для маломобільних верств населення. Питання доступності розглядатимуть паралельно з вивченням земельних проєктів. Про це стало відомо під час засідання 8 лютого.

За словами заступника голови комісії Олександра Роженка, таке рішення обґрунтоване тим, що підприємці можуть звинуватити депутатів у зловживанні владою.

— Щоб не було, що хтось каже: «Ми притримуємо матеріали, щоб на сесію не йшли, не даємо землю, заважаємо якимось підприємцям». Вважаю, що цього не потрібно робити, вони повинні працювати, — сказав Роженко.

На стадії будівництва доступність об'єкта контролює державна архітектурно-будівельна інспекція, а вже побудовані — комітет від виконавчого комітету, розповів депутат Валерій Мирошніченко.

Як раніше говорив заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко, нині в місті новобудови є доступними для маломобільних груп населення. Якщо встановлення пандуса неможливе, підприємці можуть встановити кнопки виклику, ліфти або розкладні пандуси, розповів Дмитро Кравченко.

Додамо, на минулому засідання голова комісії Сергій Порчирян пропонував не розглядати земельні питання, допоки депутатам не надійде підтвердження щодо наявності умов доступності для осіб з інвалідністю від власників бізнесу чи будівель.

Нагадаємо, Полтавська обласна військова адміністрація планує створити мобільний застосунок для маломобільних груп населення. Застосунок має допомогти краще орієнтуватися в середовищі, підкаже безбар’єрний пішохідний маршрут чи пристосований громадський транспорт. Також міститиме інформацію про доступність будівель та споруд, зазначено у повідомленні начальника ОВА.