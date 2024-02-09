Загиблого військового з Кременчуччини Олега Гусака посмертно нагородили орденом «За мужність»

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8 лютого рідним загиблого військовослужбовця із Козельщини Олега Гусака вручили орден «За мужність» III ступеня (посмертно). Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Четвертого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Нагороду отримали дружина та діти полеглого військового.

Народився та жив Олег Гусак у Новій Галещині. У жовтні 2022 року він загинув поблизу Курдюмівки на Донеччині під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу.

Указ про нагородження загиблого військовослужбовця за проявлений героїзм, незламність духу і самопожертву заради майбутнього України у вересні минулого року підписав Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці родинам трьох загиблих військових вручили їх нагороди — ордени «За мужність».