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Загиблого військового з Кременчуччини Олега Гусака посмертно нагородили орденом «За мужність»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 97

 

Нагороду вручили рідним полеглого військовослужбовця

8 лютого рідним загиблого військовослужбовця із Козельщини Олега Гусака вручили орден «За мужність» III ступеня (посмертно). Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Четвертого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Нагороду отримали дружина та діти полеглого військового.

 

Народився та жив Олег Гусак у Новій Галещині. У жовтні 2022 року він загинув поблизу Курдюмівки на Донеччині під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу.

Указ про нагородження загиблого військовослужбовця за проявлений героїзм, незламність духу і самопожертву заради майбутнього України у вересні минулого року підписав Президент України Володимир Зеленський.

 

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці родинам трьох загиблих військових вручили їх нагороди — ордени «За мужність».

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: фейсбук-сторінка Четвертого відділу Кременчуцького РТЦК та СП
Теги: нагородження загиблий орден «За мужність» Козельщина
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