У Кременчуці внаслідок аварії травмувалася пішоходка - поліція

Сьогодні, 12:57 Переглядів: 113

8 лютого у Кременчуці близько 15.30 на перехресті вулиць Університетська та Небесної сотні сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, автомобіль «Kia», за кермом якого перебував 74-річний водій, збив 45-річну пішоходку. Жінку з травмами доставили до лікарні.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з'ясовують причини та обставини аварії.

Нагадаємо, днями у Миргороді зіткнулися два легковики, внаслідок чого травмувалася пасажирка одного з автомобілів.