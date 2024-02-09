У Кременчуці внаслідок аварії травмувалася пішоходка - поліція

8 лютого у Кременчуці близько 15.30 на перехресті вулиць Університетська та Небесної сотні сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За інформацією правоохоронців, автомобіль «Kia», за кермом якого перебував 74-річний водій, збив 45-річну пішоходку. Жінку з травмами доставили до лікарні.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці з'ясовують причини та обставини аварії.
Нагадаємо, днями у Миргороді зіткнулися два легковики, внаслідок чого травмувалася пасажирка одного з автомобілів.
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