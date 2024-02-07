На Полтавщині зіткнулися два легковики – поліція

Вчора, 23:09 Переглядів: 88

Постраждала пасажирка одного з автомобілів

Вчора, 6 лютого, близько 8.30, у Миргороді, на вулиці Сорочинській сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Ford Fokus, яким керував 61-річний мешканець міста, зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo, яким керував 20-річний миргородець.

Внаслідок ДТП травми отримала 59-річна пасажирка Ford Fokus. Жінку госпіталізували.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в січні у Кременчуці на перехресті зіткнулися два легковики.