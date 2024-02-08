Оголена натура та марки для «Укрпошти»: у Кременчуці можна побачити роботи художника та письменника Юрія Логвина

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У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася виставка пам’яті, присвячена 85-річчю з дня народження художника та письменника Юрія Логвина, який помер у 2019 році.

В експозиції — 90 робіт. Частина з них — з колекції кременчуцького філателіста Анатолія Жовтяка, другу частину привезла з Києва дочка митця, мистецтвознавець Марта Логвин.

Юрій Логвин народився у сім'ї мистецтвознавця та архітектора Григорія Логвина. Пані Марта розповіла, що батько Юрія Логвина та її дід Григорій втік з села на Кіровоградщині у Харків, аби вчитися на художника. А у 1920-х роках у Харків її прадід-комуніст привіз на навчання майбутню матір Юрія Логвина. Григорій викладав математику в інституті в Харкові, а бабуся Марти там навчалася, вони знайомляться й одружуються. Потім бабусю Марти відправляють у Кременчук викладати німецьку мову у школі. Таким чином сім'я опиняється у нашому місті, і тут у них у 1939 році народжується син Юрій. А вже у 1949 році родина переїхала у Київ.

У 1951 році батьки віддали сина Юрія у Державну художню середню школу ім. Тараса Шевченка, що в Києві. Потім він навчався у Київському державному художньому інституті, обравши відділення графіки живописного факультету. Під час навчання студент захопився літературною творчістю, і у 20 років написав свій перший художній твір — «Північне сяйво» — і сам ілюстрував його. У 1961 році його дитяча книга вийшла друком у 65 тисяч примірників.

Отримавши диплом, працював 2 роки у мультиплікаційному центрі Київської науково-популярної студії, пізніше перейшов на викладацьку роботу у Київський палац школярів.

У 1971 році Григорій Логвин вступив на Вищі літературні курси при Літературному інституті імені О. М. Горького в Москві, а у 1973 році повернувся в Київ та став дипломованим письменником, публікував історичні повісті, оповідання про сучасне життя. Він — автор 20 книжок, де використані його знання в українській та світовій історії, етнографії та фольклорі.

Окрема вітрина на виставці — книги, які написав та ілюстрував художник

З 1994 до 2019 року «Укрпошта» випускала поштові марки за проєктами Віктора Логвина. Дочка Марта згадує, що батько багато працював вночі, тому у родини були великі рахунки за електрику.

На виставці представлені гравюри по дереву, лінолеуму, цинковій дошці, акварелі, поштівки, замальовки олівцем, роботи, виконані гуашшю, тушшю, сангіною. Крім того, під час свого творчого шляху Юрій Логвин відливав бронзові скульптури, гравіював зображення на напівкоштовному камінні — оніксі, малахіті.

— Мій батько показував Україну світові, — коментує Марта Логвин. — Бо поштові марки розходилися по всьому світу, представляли історію війська на території України, архітектуру, побут, видатних діячів. Мого батька цікавило також мирне життя, природа. Він намагався показати весь світ через малюнки!

Віктор Логвин був членом Спілки художників та Спілки письменників України, з 1968 року працював на замовлення художнього комбінату у Києві. За словами доньки, як зараз би сказали, він працював фрилансером, бо виконував певні проєкти на замовлення.

Ці ілюстрації він створив для художнього комбінату на замовлення Міністерства освіти

Виставка триватиме до 25 лютого, побачити її можна у галереї за адресою: вул. Коцюбинського, 4.