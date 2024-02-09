Більше не мер? Малецький у вересні відвідав засідання кременчуцької міськради, як депутат

Сьогодні, 12:48 Переглядів: 130

Принаймні так він зазначив у заяві на ім’я секретаря міської ради Юрія Гриценка

Віталій Малецький 1 вересня 2023 року був присутній на пленарному засіданні позачергової XX сесії міськради не як міський голова, а як депутат Кременчуцької міської ради VIII скликання, де підключався до голосування в чат Viber. Принаймні про це свідчить заява на ім’я секретаря міської ради Юрія Гриценка, яка опинилась у розпорядженні редакції.

Зазначимо, що документ, скоріше за все, стосується судової справи щодо закриття гімназії №29. Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел, представники юридичного департаменту, направили до суду, аналогічні заяви від решти депутатів, які також голосували сердечками за це рішення у Viber.

Станом на сьогодні відомо, що чергове судове засідання у праві закриття гімназії і початок розгляду цієї справи по суті призначене на 27 лютого.

Нагадаємо, що суд залучив у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, окрім позивачки, інших батьків учнів кременчуцької школи.