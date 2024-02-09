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Торік в Україні зменшилася кількість чиновників — в яких відомствах їх найбільше

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 108

 

За даними Мінфіну, протягом 2023 року фактична чисельність працівників держорганів скоротилася на 6,8 тисячі осіб

Міністерство фінансів оприлюднило інформацію щодо чисельності працівників апаратів державних органів. Станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади (без урахування органів сектору безпеки та оборони) фактично працює 169 тисяч осіб. За даними міністерства, протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тисячі осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За даними відомства, найбільша кількість чиновників була у Пенсійному фонді — 21 570 осіб та Державній податковій службі — 20 625 осіб.

Далі за чисельністю працівників йдуть Міністерство юстиції — 11 789 осіб, Державна митна служба — 9 768 осіб та Державна казначейська служба — 9 768 осіб.

У Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів працює 6 843 осіб, а у Держстаті — 3 969 осіб.

З початку 2023 року найбільше зменшилась кількість працівників у:

  • Державній податковій службі (-2,6 тис. осіб);
  • Держпродспоживслужбі (-927 осіб);
  • апаратах місцевих та апеляційних судів (-773);
  • Держказначейства (-720 осіб);
  • Держгеокадастру (-492 особи).

Водночас протягом минулого року збільшилась чисельність працівників у:

  • Пенсійному фонді (+1,3 тис. осіб);
  • Мін’юсті (+434 особи);
  • Бюро економічної безпеки (+377 осіб).

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев нагадав, що з 1 січня 2024 року уряд запровадив нові умови оплати праці держслужбовців на основі грейдів, тим самим підвищили прозорість, передбачуваність та справедливість у виплаті заробітної плати.

— Ця реформа назрівала давно та була вимогою наших міжнародних партнерів. Окрім того, з 1 квітня буде скорочено вакантні посади працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Адже для нас важлива не кількість державних службовців, а якість їх роботи, що впливає на ефективність діяльності державного органу та системи держуправління в цілому, — сказав він.

Загалом в органах державної влади станом на початок 2024 року функціонує (без урахування сектору безпеки та оборони) є:

  • Секретаріат КМУ та 17 міністерств,
  • 21 служба (наприкінці 2023 року створено Державну службу України у справах дітей),
  • 14 агентств,
  • 4 інспекції,
  • 4 комісії,
  • 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом,
  • 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном,
  • 24 місцеві державні адміністрації
  • 6 органів судової влади.

Нагадаємо, напередодні Нового року Кабмін затвердив нову систему оплати праці та на першому етапі реформи державного управління скоротив кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% — премії. Це дозволить зекономити в держбюджеті 8 млрд грн за рік.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін чиновники зарплати скорочення
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