Торік в Україні зменшилася кількість чиновників — в яких відомствах їх найбільше

За даними Мінфіну, протягом 2023 року фактична чисельність працівників держорганів скоротилася на 6,8 тисячі осіб
Міністерство фінансів оприлюднило інформацію щодо чисельності працівників апаратів державних органів. Станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади (без урахування органів сектору безпеки та оборони) фактично працює 169 тисяч осіб. За даними міністерства, протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тисячі осіб.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
За даними відомства, найбільша кількість чиновників була у Пенсійному фонді — 21 570 осіб та Державній податковій службі — 20 625 осіб.
Далі за чисельністю працівників йдуть Міністерство юстиції — 11 789 осіб, Державна митна служба — 9 768 осіб та Державна казначейська служба — 9 768 осіб.
У Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів працює 6 843 осіб, а у Держстаті — 3 969 осіб.
З початку 2023 року найбільше зменшилась кількість працівників у:
Водночас протягом минулого року збільшилась чисельність працівників у:
Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев нагадав, що з 1 січня 2024 року уряд запровадив нові умови оплати праці держслужбовців на основі грейдів, тим самим підвищили прозорість, передбачуваність та справедливість у виплаті заробітної плати.
Загалом в органах державної влади станом на початок 2024 року функціонує (без урахування сектору безпеки та оборони) є:
Нагадаємо, напередодні Нового року Кабмін затвердив нову систему оплати праці та на першому етапі реформи державного управління скоротив кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% — премії. Це дозволить зекономити в держбюджеті 8 млрд грн за рік.
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