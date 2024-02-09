У яких випадках варто вживати противірусні препарати, якщо захворів на грип, ковід чи ГРВІ

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 174

Більшість з цих препаратів — це не доказова медицина, але є винятки

У яких випадках при захворюваності на грип, ковід чи гострі респіраторні вірусні інфекції варто вживати противірусні препарати, розповідає завідувачка амбулаторії загальної практики — сімейної медицини № 3 ЦПМСД № 1 Тетяна Пасічник. Наразі є противірусні препарати проти грипу та COVID-19, які призначають лікарі.

— Тільки коли ми бачимо підтверджений тест на грип, тоді використовуємо противірусні препарати озельтамівіру (це діюча речовина), їх зараз досить багато на ринку. Вони тільки проти грипу використовуються, не при всіх ГРВІ чи ковіді. Ці противірусні препарати входять в протокол лікування, якщо є підтверджений позитивний тест на грип, — коментує Тетяна Пасічник.

Під час прийому озельтамівіру в організмі зменшується розмноження вірусу. Але треба потрапити у перші у 48 годин від початку хвороби. Лікарка каже: якщо з’являється температура, загальна слабкість, головний біль, не всі пацієнти одразу приходять з цими симптомами. Вони звертаються зазвичай, коли вже є якісь ускладнення. Тоді немає сенсу приймати озельтамівір.

Препарати озельтамівіру по ціновій політиці достатньо дорогі. Курс лікування — 30 таблеток — коштує 600 гривень і вище, залежно від фірми-виробника.

Також розроблений противірусний препарат проти COVID-19 — «Молнупіравір». На початку 2022 року Міністерство охорони здоров’я зареєструвало цей препарат для екстреного застосування під час лікування COVID-19. За інформацією, опублікованою на сайті МОЗ, «Молнупіравір» — це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Так він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

За словами Тетяни Пасічник, «Молнупіравір» Кременчук отримує як гуманітарну допомогу, у продажу в аптеках його немає, купити самостійно його люди не зможуть. Отримати його можна безкоштовно у тому випадку, якщо пацієнт має результат тесту, що підтверджує ковід, а препарат є у наявності у сімейного лікаря. Його треба приймати протягом 5 днів.

Втім, інші противірусні препарати, які ми можемо бачити у рекламі та які продаються в аптеках, — це не доказова медицина, наголошує Тетяна Пасічник. Часто люди їх купують самостійно, без призначення лікаря.

— Найголовніше, тут ми маємо пам’ятати про терміни. Хтось купує їх на третю добу захворювання, хтось на п’яту, а хтось, бо порадили знайомі, аж через тиждень, якщо не звертаються за медичною допомогою, — коментує Тетяна Пасічник. — Можливо, якийсь відсоток і був би покращення перебігу захворювання, якби препарат приймали вчасно. А вчасно — це у перші 48 годин, тоді ми будемо мати позитивний ефект. На жаль, ніхто 48 годин зазвичай не дотримується. І сенсу у призначенні цих препаратів я не бачу.

Якщо пацієнт приймає противірусні препарати згідно зі схемою, це навантаження на організм хімічними речовинами. Наприклад, до п’яти таблеток на добу — це велике навантаження і на печінку, і на нирки, тому що ці два органи переробляють і виводять всі токсичні продукти. І немає гарантії, що після прийому противірусних не буде ускладнення у вигляді бронхіту чи синуситу, тому що більшість із них не має доказової бази. Їх прийом не прописаний ні в українських, ні в європейських протоколах.

За словами лікарки, то рекламний хід фармфірм, вони противірусні препарати просувають. Коли людина приходить до аптеки, фармацевт мусить їй щось порадити, щоб покупець не пішов з пустими руками, тому що це прибуток для аптеки.

Повне інтерв’ю з Тетяною Пасічник, у якому вона розповідає про лікування сезонної застуди, Ви можете прочитати за посиланням.