Взяли під варту чоловіка, який зарізав знайомого у Кременчуці

Сьогодні, 11:57 Переглядів: 208

Обвинувачений перебуватиме під вартою протягом двох місяців

Слідчі поліції Полтавщини затримали чоловіка, який 7 лютого у Кременчуці на вулиці Івана Приходька зарізав знайомого. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Затриманим виявився 39-річний місцевий мешканець.

Як розповів заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, чоловіку повідомили про підозру у вбивстві. Крюківський районний суд призначив йому тримання під вартою терміном на 60 діб.

Правоохоронці продовжують вести слідство.

Нагадаємо, днями на Диканщині двоє чоловіків розбилися на смерть на квадроциклі.