Взяли під варту чоловіка, який зарізав знайомого у Кременчуці

Слідчі поліції Полтавщини затримали чоловіка, який 7 лютого у Кременчуці на вулиці Івана Приходька зарізав знайомого. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Затриманим виявився 39-річний місцевий мешканець.
Як розповів заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, чоловіку повідомили про підозру у вбивстві. Крюківський районний суд призначив йому тримання під вартою терміном на 60 діб.
Правоохоронці продовжують вести слідство.
Нагадаємо, днями на Диканщині двоє чоловіків розбилися на смерть на квадроциклі.
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