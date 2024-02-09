Педагоги з Кременчука та Горішніх Плавнів отримали європейські сертифікати з тренерства

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Тепер педагоги зможуть проводити кваліфікаційні курси для колег

Педагоги закладів професійно-технічної освіти Кременчука та Горішніх Плавнів отримали сертифікати з підготовки до короткострокових курсів Skills4 Recovery. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки Кременчуцького Вищого професійного училища № 7.

Вручив сертифікати освітянам директор ВПУ Микола Несен.

Протягом січня педагоги навчалися за німецькою програмою. Тепер вони зможуть проводити кваліфікаційні курси для колег на підприємствах та у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Отримали сертифікати освітяни із Вищого професійного гірничо-будівельного училища Горішніх Плавнів, ВПУ №7 Кременчука, Професійно-технічного училища № 26 Кременчука та Кременчуцького професійного ліцею імені А.С. Макаренка.

Такі ж сертифікати вручив директор Департаменту освіти і науки Євген Кончаковський фахівцям Державного навчального закладу «Полтавський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».

Нагадаємо, у Кременчуці переселенці та ветерани можуть освоїти нову професію за грантові кошти.