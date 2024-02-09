Прикордонники зупинили 38 чоловік, які намагалися переїхати до Угорщини: серед них полтавці

Прикордонники затримали 38 чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон України з Угорщиною. Про це повідомляють у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Як повідомляють спеціалісти, прикордонний наряд відділу «Лужанка» разом з оперативниками зупинили неподалік кордону з Угорщиною два мікроавтобуси з 40 чоловіками. За кермом були жителі Закарпаття, які намагалися перевезти до Угорщини чоловіків призивного віку.
За словами прикордонників, це рекордна за кількістю група чоловіків, яка за час повномасштабної війни хотіла перетнути кордон.
Серед затриманих 12 чоловіків із Закарпаття, 6 — зі Львівщини, 5 — з Київщини. Решта — жителі Дніпропетровщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини, Полтавщини, Запоріжжя, Херсонщини, Черкащини та Рівненщини.
За можливість перетнути кордон чоловіки заплатили від 4500 до 8500 доларів США.
Щодо перевізників поліція порушила кримінальне провадження за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу України.
На затриманих чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 (Незаконний перетин або спроба незаконного перетину кордону) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Усі справи направлені до суду.
Нагадаємо, 30 січня прикордонники затримали дев’ятьох чоловіків, які незаконно намагалися перетнути кордон з Угорщиною. Серед них — і мешканець Полтавської області.
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