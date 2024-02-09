У перший тиждень лютого на Кременчуччині подорожчали яйця та капуста, а подешевшав цукор

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Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за минулий тиждень. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Цього тижня найбільше подорожчали яйця, капуста та молоко, а подешевшали цукор, буряк та автогаз.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби, станом на 8 лютого подорожчали:

яйця курячі — на 3,50 грн за десяток;

капуста білокачанна — на 1,10 грн за кг;

молоко — на 1,05 грн за 0,9 літра;

крупа гречана — на 0,50 грн за кг;

морква — на 0,20 грн за кг;

дизельне пальне — на 0,05 грн за літр.

подешевшали:

цукор — на 0,90 грн за кг;

буряк — на 0,67 грн за кг;

бензин — на 0,06 грн за літр;

автогаз — на 0,57 грн за літр.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, в останній тиждень січня на Кременчуччині найбільше подорожчали олія та яйця, а подешевшав газ.