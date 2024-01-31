На Закарпатті затримали жителя Полтавщини, який незаконно намагався перетнути кордон

Житель Полтавщини та ще вісім затриманих хотіли перетнути кордон та потрапити до Угорщини. Для цього скористалися послугами нелегальних «переправників»
30 січня прикордонники затримали дев’ятьох чоловіків, які незаконно намагалися перетнути кордон з Угорщиною. Серед них — і мешканець Полтавської області. Про це повідомляють у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону під час патрулювання побачили поблизу кордону двох чоловіків — жителів Донеччини та Черкащини. Пошукові заходи фахівці продовжили і на околицях прикордонного села Велика Падаль виявили іще сімох чоловіків, які намагалися сховатися у лісосмузі. Усі чоловіки мали при собі сумки з речами першої потреби та свого наміру перетнути кордон не приховували. Ці чоловіки проживають на Закарпатті, Київщині, Дніпропетровщині та Полтавщині.
За свідченнями самих затриманих, вони усі скористалися послугами нелегальних «переправників» та заплатили за це від 500 до 4000 доларів США.
Затриманих порушників доставили до прикордонних підрозділів, щоби скласти протоколи про адмінправопорушення. Також співробітники оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського загону встановлюють причетних до організації незаконного перетину кордону України чоловіками.
Нагадаємо, у серпні прикордонники уже затримували одного з мешкануів Полтавщини, який незаконно намагався перетнути кордон України з Угорщиною.
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