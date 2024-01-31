На Закарпатті затримали жителя Полтавщини, який незаконно намагався перетнути кордон

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Житель Полтавщини та ще вісім затриманих хотіли перетнути кордон та потрапити до Угорщини. Для цього скористалися послугами нелегальних «переправників»

30 січня прикордонники затримали дев’ятьох чоловіків, які незаконно намагалися перетнути кордон з Угорщиною. Серед них — і мешканець Полтавської області. Про це повідомляють у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону під час патрулювання побачили поблизу кордону двох чоловіків — жителів Донеччини та Черкащини. Пошукові заходи фахівці продовжили і на околицях прикордонного села Велика Падаль виявили іще сімох чоловіків, які намагалися сховатися у лісосмузі. Усі чоловіки мали при собі сумки з речами першої потреби та свого наміру перетнути кордон не приховували. Ці чоловіки проживають на Закарпатті, Київщині, Дніпропетровщині та Полтавщині.











