У Кременчуці пропонують перейменувати ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 162

Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою хочуть перейменувати на честь загиблого Героя України лейтенанта Віталія Коваля. Відповідне рішення ухвалили на громадських обговореннях в ліцеї 31 січня, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».

Ініціатором перейменування навчального закладу стала дружина військового Світлана Коваль та його рідна тітка Валентина Кондратенко.

— Яким він був? Товариським та життєрадісним. Лейтенант Коваль болісно реагував на несправедливість та завжди мав свою думку, у всьому любив порядок. У моїй пам’яті спливає його завжди спокійне обличчя, — говорить Світлана Коваль.

У відеозверненні однокурсники Віталія Коваля підтримали клопотання родини загиблого військового.

— Дуже хороша людина, дуже добра. Віталій був взірцем щодо ставлення до людей. Я брав від нього дуже багато звичок, собі, як у приклад, — говорить знайомий військового.

Ідею перейменувати ліцей підтримали приблизно пів сотні учасників обговорення. Керівник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) Мирослав Волков утримався від голосування.

— Шановні, наразі — це не на часі, тому що війна триває. У нас дуже багато хлопців, які беруть участь (у війні — ред.). Я раджу дочекатися перемоги, такої жаданої для нас усіх, — каже Мирослав Волков.

Затвердити рішення учасників громадського обговорення мають на сесії Полтавської обласної ради.

Що відомо про лейтенанта Віталія Коваля

Віталій Коваль брав участь у російсько-українській війні з лютого 2022 року. Як розповіли під час обговорення, у жовтні лейтенант відбив атаки російської армії у Харківській області. Загинув Віталій Коваль 6 січня біля Бахмута у Донецькій області під час мінометного обстрілу. Тоді під час бойового зіткнення військовому вдалося врятувати життя побратимів та знищити особовий склад російської армії, повідомили учасники обговорення.

У серпні 2023 року Віталія Коваля посмертно нагородили званням Героя України.