У Кременчуці пропонують перейменувати ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою хочуть перейменувати на честь загиблого Героя України лейтенанта Віталія Коваля. Відповідне рішення ухвалили на громадських обговореннях в ліцеї 31 січня, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».
Ініціатором перейменування навчального закладу стала дружина військового Світлана Коваль та його рідна тітка Валентина Кондратенко.
У відеозверненні однокурсники Віталія Коваля підтримали клопотання родини загиблого військового.
Ідею перейменувати ліцей підтримали приблизно пів сотні учасників обговорення. Керівник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) Мирослав Волков утримався від голосування.
Затвердити рішення учасників громадського обговорення мають на сесії Полтавської обласної ради.
Віталій Коваль брав участь у російсько-українській війні з лютого 2022 року. Як розповіли під час обговорення, у жовтні лейтенант відбив атаки російської армії у Харківській області. Загинув Віталій Коваль 6 січня біля Бахмута у Донецькій області під час мінометного обстрілу. Тоді під час бойового зіткнення військовому вдалося врятувати життя побратимів та знищити особовий склад російської армії, повідомили учасники обговорення.
У серпні 2023 року Віталія Коваля посмертно нагородили званням Героя України.
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