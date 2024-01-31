Де у Кременчуці 1 лютого не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 1 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 9.00 до 17.00
З 8.00 до 17.00
- пров. Веселий, 23-36;
- вул. Героїв Маріуполя, 4;
- вул. Заміська, 3-21;
- пр-д Заміський, 1/5-7;
- вул. Сержанта Мельничука, 52-91;
- пров. Трудовий, 3-12;
- вул. Скалиста, 16-32;
- пров. Степана Бандери, 13-30;
- вул. Сумська, 58, 60, 91/27;
- вул. Хорольська, 12/56;
- вул. Полковника Гегечкорі, 11-38;
- вул. Троїцька, 33-35;
- просп. Полтавський, 5-44/2;
- вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
- вул. Левка Лук’яненка, 3/27;
- вул. Майора Борищака, 16-25.
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