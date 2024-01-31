Де у Кременчуці 1 лютого не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 326

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 1 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 9.00 до 17.00 с. Мала Кохнівка. З 8.00 до 17.00 пров. Веселий, 23-36;

вул. Героїв Маріуполя, 4;

вул. Заміська, 3-21;

пр-д Заміський, 1/5-7;

вул. Сержанта Мельничука, 52-91;

пров. Трудовий, 3-12;

вул. Скалиста, 16-32;

пров. Степана Бандери, 13-30;

вул. Сумська, 58, 60, 91/27;

вул. Хорольська, 12/56;

вул. Полковника Гегечкорі, 11-38;

вул. Троїцька, 33-35;

просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;

вул. Левка Лук’яненка, 3/27;

вул. Майора Борищака, 16-25.

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