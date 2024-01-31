Кременчуччина попрощалася з військовим Сергієм Мельником, який загинув на Харківщині

Сьогодні, 31 січня, у Горішніх Плавнях провели в останню путь загиблого на російсько-українській війні солдата ЗСУ Сергія Мельника. Поховали військового з почестями в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».
Сергій Віталійович Мельник народився 28 жовтня 1988 року у Горішніх Плавнях. У 2004 році після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи № 5 продовжив навчання в політехнічному технікумі, де здобув кваліфікацію гірничого техніка-електромеханіка. З 2008 по 2021 рік працював на підприємствах Ferrexpo Полтавському та Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах. Потім працював на підприємстві «Інтервибухпром».
20 листопада 2023 року був мобілізований на російсько-українську війну. 19 січня 2024 року під час виконання бойового завдання гранатометник механізованого батальйону солдат Збройних Сил України Сергій Мельник героїчно загинув поблизу село Синьківки Куп’янського району Харківської області.
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