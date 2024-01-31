Ferrexpo підписала новий договір про соціальне партнерство із Новогалещинською громадою

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«Біланівський ГЗК», який входить до Групи Ferrexpo, та Новогалещинська громада Кременчуцького району підписали новий договір про продовження партнерства з впродовж 2024 року.

Співпраця Біланівського ГЗК з Новогалещинською громадою триває більш як 10 років поспіль. Обсяг загальних інвестицій підприємства у розвиток громади за цей період складає майже 47 млн грн. Завдяки спеціально створеному в компанії Гуманітарному фонду з початку повномасштабного вторгнення саме в Новогалещинській громаді реалізовано соціальних проєктів на загальну суму понад 8 млн грн. Йдеться, зокрема, про ремонт та оснащення всім необхідним житла для внутрішньо переміщених осіб, придбання трьох потужних генераторів для ключових інфраструктурних об’єктів — галузі житлово-комунального господарства, амбулаторії сімейної медицини та гуртожитку для ВПО, а також закупівлю продуктових наборів для малозахищених верств населення, медикаментів, медичного обладнання, засобів індивідуальної гігієни для амбулаторії сімейної медицини, ремонт укриття для учнів ліцею.

«Кожне підприємство має працювати, щоб підтримувати економіку України й бути соціально відповідальним попри ускладнення логістики та труднощі в енергетичній галузі. Упродовж воєнного стану підтримка й співпраця Ferrexpo з громадами націлена на вирішення найбільш нагальних питань», — наголосив Юрій Химич.

За умовами підписаних договорів 2024 року зусилля Біланівського ГЗК будуть спрямовані на підтримку медичної й освітньої галузей, галузі соціальних послуг, розв'язання питань з водопостачанням, забезпечення транспортного сполучення з Кременчуком, фінансування спортивного клубу, матеріальна допомога незахищеним верствам населення.

Для соціально відповідальної компанії Ferrexpo з активами на Полтавщині — Полтавським, Єристівським та Біланівським ГЗК, підтримка області, а саме Кременчуцького району — завжди в пріоритеті, навіть у такі складні часи, які нині переживає вся Україна. Підприємства компанії завжди допомагають громадам, на території яких здійснюють свою операційну діяльність.